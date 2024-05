Čović: 'Genocid u Srebrenici se ne može osporiti, ova rezolucija UN-a je izazvala novu krizu'

Predsjednik HDZ-a BiH i stranaka Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović ocijenio je u petak kako je usvajanje UN-ove Rezolucije o Srebrenici izazvalo novu krizu i podjele u zemlji, ističući i da hrvatska strana ima jasan stav kako se u tome mjestu dogodio genocid kojega se ne može osporavati.

„Nastavak je to različitih pogleda na posljednji rat, pa i zločina koji su se događali. Rezolucija je otvorila brojne prijepore i pitanja u zemlji“, rekao je Čović gostujući u programu Radio televizije HercegBosne.

Pojasnio je kako se usvajanjem dokumenta pred Općom skupštinom UN-a pokazalo da BiH nema vanjsku politiku budući su posve različito o tome pitanju nastupali članovi Predsjedništva BiH, ministar vanjskih poslova i članovi Vijeća ministara.

Opća skupština UN-a u četvrtak je usvojila Rezoluciju o genocidu u Srebrenici što su pozdravili bošnjački političari i predstavnici međunarodne zajednice, dok su pak srpski dužnosnici ponovno zanijekali da se dogodio genocid u Srebrenici. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je i razdruživanje toga entiteta od BiH, no redom su mu vodeći diplomati i strani dužnosnici angažirani u BiH poručili kako bi takav potez vodio nestanku njegova entiteta.

Po Čovićevu sudu Rezolucija o Srebrenici neće dovesti po pomirenja u Bosni i Hercegovini.

„Neće se doći do pomirenja, nego će se otvoriti druga pitanja. Pitanja secesije“, istaknuo je.

Za vodećeg hrvatskog političara genocid u Srebrenici u ljeto 1995. godine ne smije se nijekati.

„Što se tiče genocida u Srebrenici, mi smo se jasno očitovali, a ja svojim odlaskom tamo. Taj se dio ne može nikako danas osporavati“, rekao je Čović.

On smatra kako neće biti jednostavno izaći iz aktualne krize, no jedinu mogućnost za to vidi u dogovoru domaćih političara oko nastavka europskog puta zemlje.