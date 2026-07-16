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HRVATI U BIH

Čović pozdravio Rezoluciju i očekuje da će sve institucije u RH raditi na provedbi

Piše HINA,
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Čović pozdravio Rezoluciju i očekuje da će sve institucije u RH raditi na provedbi
Foto: Denis Kapetanovic
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Vladajuća većina uz potporu oporbene desnice usvojila je u srijedu u Saboru rezoluciju koja podupire uspostavu hrvatske izborne jedinice

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović pozdravio je Rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koju je donio Hrvatski sabor izražavajući očekivanje da će sve institucije u Hrvatskoj postupati sukladno njezinom sadržaju.

Vladajuća većina uz potporu oporbene desnice usvojila je u srijedu u Saboru rezoluciju koja podupire uspostavu hrvatske izborne jedinice, te osuđuje praksu preglasavanja Hrvata u Predsjedništvu BiH i gornjem nacionalno koncipiranim domovima naroda na entitetskoj i državnoj razini vlasti.

„Dobro je da su je donijeli. Drago mi je da je dobila novu dimenziju da ipak institucije Republike Hrvatske imaju obavezu prema toj rezoluciji“, rekao je Čović gostujući u srijedu navečer u programu Radio televizije HercegBosne iz Mostara.

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Po njegovim riječima neobično je što je donesena nekoliko mjeseci pred izbore u Bosni i Hercegovini.

Sve bošnjačke i građanske stranke sa sjedištem u Sarajevu osudile su sadržaj rezolucije iako se njome, uz ostalo, inzistira na prestanku prakse preglasavanja Hrvata u državnom Predsjedništvu BiH i domovima naroda.

Čović smatra kako je upravo nužno otkloniti mogućnosti da jedan narod drugome bira političke predstavnike.

 „Oni koji kažu da vole Bosnu i Hercegovinu moraju razumjeti da Hrvati moraju u konačnici do kraja implementirati svoju jednakopravnost koja proizlazi iz Ustava i osigurati legitimno predstavljanje kroz Predsjedništvo i Domove naroda“, istaknuo je.

Odbacio je tvrdnje ministra vanjskih poslova BiH i čelnika bošnjačke stranke Narod i Pravda Elmedina Konakovića koji je ustvrdio da Hrvati nisu diskirminirani u BiH, nego Bošnjaci.

"Hrvati imaju mnogo mnogo manje nego što im pripada po Ustav i zakonima“, ustvrdio je Čović.

Po njegovim riječima uzurpacija hrvatskog člana Predsjedništva izabranog dominantno glasovima Bošnjaka pokazuje kakva je ‚mjera jenakopravnosti dodijeljena Hrvatima‘.  

Čović se u razgovoru za RTV HercegBosne zauzeo i za skoro zatvaranje Ureda visokog međunarodnog predstavnika, te preuzimanje odgovornosti domaćih političara.

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