Konaković: Hrvati u BiH imaju i više prava nego što im pripada

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je u srijedu da Hrvati koji žive u toj zemlji "imaju više prava nego što im pripada" i tvrdi kako su takav status izborili na štetu Bošnjaka, što planira dokazati na posebnoj konferenciji u kolovozu.

Komentirajući za agenciju Fenu usvajanje saborske rezolucije kojom se želi osnažiti položaj Hrvata u BiH, Konaković je rekao da oni koji stoje iza takvog dokumenta ne poznaju dovoljno dobro stvari u BiH.

"Mislim da ovi koji su pokrenuli tu temu vjerojatno ne znaju što se dešava. Njima ćemo adekvatno odgovoriti", izjavio je Konaković, koji je i čelnik stranke Narod i pravda (NiP), članice vladajuće koalicije.

Najavio je da će 5. kolovoza u Sarajevu biti organizirana konferencija na kojoj će se odgovoriti "na temu koja se kreira iz Hrvatske i iz političkog spektra stranaka koje predstavljaju interese hrvatskog naroda".

Razgovore o načinu izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH drži potpuno legalnim i legitimnim, ali budući da je to samo jedan aspekt šireg problema nužna je cjelovita rasprava o o oložaju Hrvata, Bošnjaka i Srba temeljena na činjenicima, "jer to ne ide u prilog onima koji su potaknuli donošenje rezoluciju u Hrvatskom saboru",

"Počevši od Vijeća ministara BiH, Ustavnog suda, državnih agencija, rukovodećih mjesta... Hrvati u BiH, a to ćemo pokazati na ovoj konferenciji, uživaju mnogo više prava i pozicija nego što im to po zakonima ove zemlje pripada, naravno na štetu bošnjačkog naroda", ustvrdio je.

Navodi i da su neprimjerene poruke iz Zagreba kako Hrvati u BiH nemaju zaštićen status kao konstitutivni narod.

Pojasnio je da se "ne želi svađati", ali kani brojkama pokazati stvarno stanje u institucijama, ali i položaj Bošnjaka u županijama unutar Federacije BiH gdje su Hrvati većina.

Hrvatski sabor je u srijedu na prijedlog Domovinskog pokreta izglasao Rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Predsjednik DP-a Ivan Penava kazao je da Hrvatska time šalje poruku da neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi.

Rezoluciju je podržalo 83 zastupnika, a lijeva oporba u glasanje se nije uključila.