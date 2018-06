Slučaj brutalno pretučene 18-godišnje djevojke iz Zadra šokirao je Hrvatsku. 'Provjereno' ekskluzivno donosi snimke telefonskih razgovora koje je njezina majka vodila s napadačem, ali i policijom od trenutka kada je saznala što se dogodilo njezinoj kćeri. Otkrivaju li ovi razgovori, vođeni tijekom punih 12 sati koliko je trajala potraga, propuste nadležnih institucija?

Poziv od kojeg svaki roditelj tinejdžera strepi, majka pretučene Zadranke primila je nešto prije 23 sata, od svoje druge kćeri.

'Alo? Šta je bilo? - Mama, jel možeš doći ikako na hitnu? - Šta je bilo? - Na kirurgiju moraš doći. - Dobro, što se dogodilo? - Znaš onaj Daruvarac? - E? - *** je istuka šakama, *** je krvava od glave do pete'.

Nakon što je saznala što se dogodilo, majka je poziv uputila upravo njemu. 'Molim? - Slušaj me! - Tko je? - Naslikaj se ispred kirurgije kako god znaš. Jesi čuo? Mama od ***. Ti si je rasakapia, rasakapia si je. Ima unutarnje krvarenje. Dolazi, policija je ovdje kako god znaš ili će te nać. Čovječe, dite si mi ubija! - Ja nemam pojma o čemu ti pričaš'.

U tim je trenucima pretučena djevojka bila na medicinskoj obradi. Točna težina ozljeda nije bila poznata. Majka se, kaže, osjećala bespomoćnom. Prvi poziv upućen policiji ostao je neodgovoren - 41 sekundu nitko se nije javio, a gradom su krenule glasine da se počinitelj dao u bijeg izvan zemlje.

'Nije priveden? - Ne. - Zašto nije priveden, možete li mi reći? - Pa zato što je pobjegao. Nismo ga našli, di on živi, recite mi? - Odakle da ja znam?', ovako je zvučao prvi razgovor majke s policijom.

'Ne mogu shvatit da Darko nije priveden? - Nema se tu što shvatit, ne shvatit. Znate kako je to. On je to napravio što je napravio i on se sad skriva negdje. E sad. I on sad može pobić u Njemačku kako je biža već, jel tako? A to legalno preko granice neće prić sigurno, a sad da li on može naći nekakve puteve nać druge, bože moj, tome ja ne mogu suditi', odgovor je koji je majka dobila od drugog policijskog djelatnika.

Za majku je noć tek bila počela jer je odlučila stvari uzeti u svoje ruke. Pratila je mobitel, čekajući trenutak kad će ga napadač ponovno uključiti. Strpljivost se isplatila pred zoru, šest sati nakon premlaćivanja što je majka odmah javila policiji, no u tom trenutku tamo nemaju ni njegov broj mobitela pa im ga ona diktira. Kako slučaj nije riješen ni do trenutka kada se razdanilo, majka ponovno zove policiju s novim informacijama do kojih je sama došla.

'Ja sam mama od curice koja je pretučena noćas. - Dobro. - Ja sam dobila obavijest da je taj gospodin, odnosno taj idiot, u svojoj kući. Ja dakle cilu noć sama istraživam. Taj čovjek je prijetio mojoj drugoj kćeri da će doći ubiti nju i maloga zato što je ovo prijavljeno policiji. - Jel on sad kući, doma, je? - Ja ne znam da li je on u kući. Ja sam tu u toj ulici… - Sad će vam moji dečki doći svaki tren tamo pa ćemo vidjeti. - Ok, hvala. - Pa se vi maknite odatle'.

Bilo je to u 10 sati ujutro kada je konačno i uhićen. Zbog sumnji u brojne propuste policije u ovom slučaju, prijateljica majke pretučene djevojke o svemu je odlučila obavijestiti MUP i Ravnateljstvo, čak i Predsjednicu države. To nadležnima u Zadru, nije sjelo, a za Provjereno je prepričala i skandalozni razgovor s glasnogovornikom zadarske policije.

