Čovjek (54) poginuo u Baški: Nije imao kacigu, izgubio nadzor na ležećem policajcu

Policija je dovršila očevid i utvrdila okolnosti nesreće koja se dogodila jučer oko 15.15 sati u Ulici Stjepana Radića. Prema rezultatima očevida, 54-godišnjak je upravljao mopedom zagrebačkih registracija bez zaštitne kacige. Kada je prešao preko prometne opreme za usporavanje, odnosno tzv. ležećeg policajca, izgubio je nadzor nad mopedom.

Moped je potom udario u kameni zid s južne strane kolnika, a vozač je tijelom udario i u metalnu nadstrešnicu. Nakon toga je zajedno s mopedom pao na kolnik.

Od zadobivenih ozljeda nesretni je muškarac preminuo na mjestu događaja.

Njegovo tijelo prevezli su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, gdje će obdukcijom biti utvrđen točan uzrok smrti.