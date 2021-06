Nakon što je New York Post na naslovnici objavio nevjerojatnu priču o čovjeku koji je bio kitu u ustima i preživio, koju smo prenijeli jučer, novinari su počeli istraživati dalje. I došli do članka u lokalnim novinama iz 2001. godine o padu aviona.

Među petero preživjelih bio je i Michael Packard. Isprva nije bilo jasno radi li se o istom čovjeku, ali nakon što su kontaktirali obiteljsku galeriju koju vodi njegova majka, to im je potvrđeno.

Michael Packard kojeg je progutao kit i Michael Packard koji je preživio pad aviona ista su osoba, piše New York Post.

Clark Kent je bio novinar, Michael je ribar

Navodno se rodio u Cape Codu u Massachusettsu. Nije isključeno da mu je rodno mjesto puno, puno dalje.

Na Kriptonu, recimo, i da ispod ribarske odjeće ima odijelo sa slovom S na sredini.

Preživio pad aviona

Michael je, ide priča, bio u avionu koji je pao u Costa Rici, poginulo je troje ljudi. Michael je bio teško ozlijeđen, imao je višestruke prijelome ruku i nogu, a zajedno s još četvero putnika dva dana proveo je u džungli prije nego što su ih pronašli.

Kad su došli u bolnicu doktor je rekao da ne bi preživio još jednu noć. Kitu u ustima nije bio toliko dugo.

Podsjećamo, Michael je postao zvijezda svjetskih medija proteklih dana jer tvrdi da je lovio jastoge kad mu se odjedanput sve zarcnjelo.

- Osjećao sam se kao da me vlak pogodio! Sve je bilo crno. Pitao sam se što se, kvragu, događa?! Gdje sam?! Nije me valjda pojela velika bijela psina?! No onda sam shvatio da me progutao kit - ispričao je Michael, kojeg je, kaže, kit ispljunuo nakon 40 sekundi.

Pogledajte video: Progutao ga kit

- Počeo sam se komešati i osjetio sam da kitu nije ugodno. Vidio sam svijetlo i bio sam vani. Prva pomisao mi je bila: 'Ne mogu vjerovati da sam živ'. Mislio sam na svoje sinove - dodao je Michael čiji je kolega vidio špricanje vode kad je kit izašao na površinu i, kaže, izbacio Packarda.