- Vidio sam da dijete pla\u010de. Lijevom ru\u010dicom\u00a0pokrio je uplakane o\u010di, a u desnoj je dr\u017eao kantice s\u00a0kupinama. Glava mu je bila pognuta. Ruke su mu se tresle. Ja sam nastavio voziti jer tamo nisam mogao stati.\u00a0Nastavio sam voziti jo\u0161 nekih 500 metara gdje sam se okrenuo i vratio nazad do dje\u010daka. Pri\u0161ao sam mu, dje\u010dak je jecao. Rekao sam mu da se ne brine, da mu ne\u0107u nauditi. Upitao sam ga za\u0161to pla\u010de, a on je rekao da su mu neki dje\u010daci ukrali kupine - krenuo je opisivati\u00a0\u0160ljivi\u0107 za Dnevni avaz.

- Po automatizmu sam u taj prizor i na to mjesto stavio svoje dvoje djece, kako bi se ona\u00a0pona\u0161ala.\u00a0Pitao sam ga kako se zove. Mislim da je rekao Zuhdija, nisam siguran. Pitao sam ga koliko ko\u0161taju te kupine, a rekao je 10 KM. Dao sam mu deset maraka i zamolio sam ga da prestane plakati, zatim sam izvadio jo\u0161 pet maraka i dao mu. Dje\u010dak mi je ponudio kupine, rekao sam mu da ja to ne \u017eelim, samo \u017eelim da on vi\u0161e ne pla\u010de. Onda sam se sjetio da u autu imam jo\u0161 neki sok i keks, dao sam mu i to. Na pitanje tko mu je otac, rekao je da ga svi zovu Bekrija, to mu je nadimak po kojem ga svi znaju. Za majku je rekao da je non-stop kod doktora\u00a0i da je veoma bolesna. Rekao mi je pognute glave da ih je \u010detvero djece u ku\u0107i i da im roditelji ne rade - pojasnio je \u0160ljivi\u0107.

Opisao je \u0160ljivi\u0107 i kako je nastala fotografija.

-\u00a0Oti\u0161ao sam nekih 500 metara i slikao sam ga jer \u017eelim prodrmati taj bezobziran neosje\u0107aj za slabe i ugro\u017eene, a posebno za djecu. Objavio sam to \u0161to sam objavio misle\u0107i da \u0107e samo moji prijatelji na Facebooku to vidjeti, me\u0111utim, ovakve reakcije su me pozitivno iznenadile - kazao je.

- Budu\u0107i da imam svoju proizvodnju namje\u0161taja, naumio sam oti\u0107i\u00a0u ku\u0107u dje\u010daka i pitati \u0161to im treba od namje\u0161taja. Me\u0111utim, ovo je izazvalo lavinu pozitivnih komentara i mnogo ljudi se javilo sa \u017eeljom da pomognu. Osobno jo\u0161\u00a0uvijek nisam uspio stupiti u kontakt s obitelji dje\u010daka\u00a0jer sam u svojim nekim poslovnim obavezama. Ali ve\u0107 sutra ili preksutra planiram oti\u0107i prona\u0107i ku\u0107u gdje \u017eive i ponuditi im pomo\u0107.