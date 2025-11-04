Obavijesti

SKANDAL

Čovjek koji podržava napadače iz Splita dio je Plenkovićeve vlade i za to dobiva 1.200 eura

Piše Ivan Jukić,
Zagreb: Domovinski pokret o zloupotrebi školstva u ideološke svrhe | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

HDZ i DP u sukobu zbog napada na srpski kulturni događaj! Žaja, savjetnik ministra, podržao nasilje, a DP ministar misteriozno "lajkao" podršku napadačima

Incident na manifestaciji Dana srpske kulture u Splitu potaknuo je najdublju dosad krizu unutar vladajuće koalicije HDZ-a i Domovinskog pokreta (DP), piše Nacional. Dok je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković oštro osudio napad, čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava reagirao je znatno blaže, dok je splitski ogranak DP-a otvoreno pružio podršku napadačima.

Ključni lik u cijelom slučaju je Marko Žaja, predsjednik splitskog DP-a, koji je javno izrazio "punu podršku mladim ljudima koji su prekinuli provokativni skup". Iako je Žajina izjava uslijedila odmah nakon razgovora premijera Plenkovića i Penave, iznenađujući je podatak da je Žaja istovremeno i posebni savjetnik HDZ-ovog ministra turizma i sporta Tončija Glavine, s mjesečnom naknadom od 1200 eura.

Premijer Plenković komentirao je Žajinu izjavu kratko ocijenivši je kao "lošu", no nije otkrio da se radi o savjetniku ministra iz vlastite Vlade. S druge strane, ministar poljoprivrede iz redova DP-a, David Vlajčić, osudio je incident, no mediji su kasnije zabilježili kako je isti ministar „lajkao“ objavu splitskog DP-a koja je podržavala napad, da bi taj lajk kasnije misteriozno nestao.

Nadalje, Žaja je suvlasnik zaštitarske tvrtke Pit Bull, koja je ovog rujna osiguravala koncert poznatog glazbenika Momčila Bajagića Bajage na Hvaru — istog glazbenika čiji su nastupi ovog ljeta na nekoliko mjesta zabranjeni pod pritiskom desničarskih skupina, piše Telegram.

Identificiran je i jedan od muškaraca koji su nasilno prekinuli manifestaciju i istjerali djecu i starije osobe iz prostorija srpskog kulturnog društva. Riječ je o Krešimiru Baturini, članu "starije Torcide" i nekadašnjem pričuvnom vojniku, kojeg je policija privela kao jednog od trojice starijih muškaraca predvodnika skupine mlađih maskiranih napadača. Izvori iz policije tvrde da je Baturina maknut iz specijalne policije zbog neprofesionalnog ponašanja i da se njegova ratna uloga svodi na tromjesečni staž u pričuvnom sastavu.

