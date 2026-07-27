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svladali ga prolaznici

Noževima napao tri žene u Parizu, vikao: 'Alah mi je to zapovjedio'. Uhitili su ga!

Piše HINA,
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Noževima napao tri žene u Parizu, vikao: 'Alah mi je to zapovjedio'. Uhitili su ga!
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Foto: Reuters
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Francuska policija privela je muškarca koji je noževima napao tri žene kod pariške četvrti Porte de Clichy, objavio je u ponedjeljak ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez

Muškarac je s dva kuhinjska noža napao tri žene u dobi od 19, 24 i 36 godina, pri čemu je dvije teško ranio, rekao je ministar. Snimka objavljena na društvenoj mreži X prikazuje muškarca s dugom crnom kosom koji napada mladu ženu. Zasad nije jasno je li ta žena ozlijeđena, piše Reuters koji je potvrdio autentičnost snimke. 

Drugi dio videa prikazuje istog muškarca kako leži na tlu dok ga drže prolaznici, a u blizini na pješačkom prijelazu nalaze se dva noža. 

Man attacked women with knives in Paris
Foto: MOHAMED ALI BOUHADJAR

„Alah mi je to zapovjedio”, govori svladani muškarac.

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Nunez je otkrio da je muškarca savladao i priveo policajac koji u tom trenutku nije bio na dužnosti.

Man attacked women with knives in Paris
Foto: MOHAMED ALI BOUHADJAR

„Odajem mu priznanje, bio je to hrabar čin”, dodao je.

Motiv napada i dalje nije poznat, rekao je Nunez, dodajući da policija nije mogla potvrditi identitet napadača čije su izjave tijekom uhićenja bile „nekoherentne”.

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Komentari 20
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