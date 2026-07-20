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KAŽE I DA RUSIJA NIJE PRIJETNJA EUROPI...

Milanović: Aleksandar Vučić nije smio sjediti ispred Plenkovića u Parizu! To je stvar protokola...

Piše HINA,
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Milanović: Aleksandar Vučić nije smio sjediti ispred Plenkovića u Parizu! To je stvar protokola...
Zagreb: Konferencija za medije predsjednika Zorana Milanovića | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Cijeli mimohod u Parizu nazvao je "privatnom predstavom" francuskog predsjednika na odlasku u kojoj su se mnogi "rado postrojili", ocijenivši da je riječ o psihološkoj pripremi za sukob s Rusijom

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u ponedjeljak je na Visu ocijenio neprihvatljivim što je na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja srpski predsjednik Aleksandar Vučić bio smješten u prvom redu, ispred hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.  "Ne može predsjednik Srbije sjediti u prvom redu ispred hrvatskog predstavnika. To nije pitanje Srbije, nego državnog protokola. Ako je to europska manifestacija, onda Plenkoviću nije mjesto u drugom redu", rekao je Milanović novinarima nakon obilježavanja 160. obljetnice Viškog boja.

Annual Bastille Day celebrations in Paris
Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS

"Ako je Koalicija voljnih, opet ne može. Ako je NATO, opet ne može Plenković iza Vučića", nastavio je. 

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Dodao je da je Vučić mogao biti pozvan, ali ne na način na koji je to učinjeno. "Francuzi imaju posebne račune sa Srbijom i to sve rade kao da mi ne postojimo", poručio je u još jednoj očitoj aluziji na francusku prodaju Rafalea Srbiji nakon što su prije prodani Hrvatskoj. 

Rusija nije stvarna prijetnja Europi

Cijeli mimohod u Parizu nazvao je "privatnom predstavom" francuskog predsjednika na odlasku u kojoj su se mnogi "rado postrojili", ocijenivši da je riječ o psihološkoj pripremi za sukob s Rusijom

A Rusija, tvrdi, ne predstavlja stvarnu prijetnju Europi.

"EU je ušla potpuno u bonacu, u utihu. Ništa se ne događa ni u socijalnom, ni u ekonomskom, ni u kulturnom smislu. Bavi se isključivo pričanjem o ratu i financiranjem vojne proizvodnje", rekao je.

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Istaknuo je da od Rusije nema opasnosti za europski teritorij, sigurnost, mir, imovinu i živote građana, ali da se konflikt može izazvati.

Kritizirao je i prodaju oružja Srbiji, pozvavši građane na skepticizam.

"Srbiji prodaju oružje - i nama i Srbiji. Želim da naši ljudi budu svjesni toga. Jesmo li u njihovim očima budale kojima će valjati oružje malo njima, malo nama, pa nas na kraju sve skupa mlatiti po glavi? Ja politiku na takav način ne vidim", rekao je.

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Milanović je poručio da je Hrvatska u povoljnoj geopolitičkoj situaciji te da bi trebala izvlačiti korist iz svoje pozicije, a ne se gurati "tamo gdje je nitko ni ne primjećuje".

"Da smo na miru, da smo udaljeni od svih točaka prijepora i sukoba i da od toga izvlačimo korist za sebe, a ne da se guramo kao šašava djeca", zaključio je.

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