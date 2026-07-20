Milanović: Aleksandar Vučić nije smio sjediti ispred Plenkovića u Parizu! To je stvar protokola...

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u ponedjeljak je na Visu ocijenio neprihvatljivim što je na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja srpski predsjednik Aleksandar Vučić bio smješten u prvom redu, ispred hrvatskog premijera Andreja Plenkovića. "Ne može predsjednik Srbije sjediti u prvom redu ispred hrvatskog predstavnika. To nije pitanje Srbije, nego državnog protokola. Ako je to europska manifestacija, onda Plenkoviću nije mjesto u drugom redu", rekao je Milanović novinarima nakon obilježavanja 160. obljetnice Viškog boja.

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"Ako je Koalicija voljnih, opet ne može. Ako je NATO, opet ne može Plenković iza Vučića", nastavio je.

Dodao je da je Vučić mogao biti pozvan, ali ne na način na koji je to učinjeno. "Francuzi imaju posebne račune sa Srbijom i to sve rade kao da mi ne postojimo", poručio je u još jednoj očitoj aluziji na francusku prodaju Rafalea Srbiji nakon što su prije prodani Hrvatskoj.

Rusija nije stvarna prijetnja Europi

Cijeli mimohod u Parizu nazvao je "privatnom predstavom" francuskog predsjednika na odlasku u kojoj su se mnogi "rado postrojili", ocijenivši da je riječ o psihološkoj pripremi za sukob s Rusijom

A Rusija, tvrdi, ne predstavlja stvarnu prijetnju Europi.

"EU je ušla potpuno u bonacu, u utihu. Ništa se ne događa ni u socijalnom, ni u ekonomskom, ni u kulturnom smislu. Bavi se isključivo pričanjem o ratu i financiranjem vojne proizvodnje", rekao je.

Istaknuo je da od Rusije nema opasnosti za europski teritorij, sigurnost, mir, imovinu i živote građana, ali da se konflikt može izazvati.

Kritizirao je i prodaju oružja Srbiji, pozvavši građane na skepticizam.

"Srbiji prodaju oružje - i nama i Srbiji. Želim da naši ljudi budu svjesni toga. Jesmo li u njihovim očima budale kojima će valjati oružje malo njima, malo nama, pa nas na kraju sve skupa mlatiti po glavi? Ja politiku na takav način ne vidim", rekao je.

Milanović je poručio da je Hrvatska u povoljnoj geopolitičkoj situaciji te da bi trebala izvlačiti korist iz svoje pozicije, a ne se gurati "tamo gdje je nitko ni ne primjećuje".

"Da smo na miru, da smo udaljeni od svih točaka prijepora i sukoba i da od toga izvlačimo korist za sebe, a ne da se guramo kao šašava djeca", zaključio je.