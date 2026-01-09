Čovjek poginuo u nesreći kod Trilja, sudarili se auto i kamion

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 10 sati u mjestu Budimiri, na području općine Trilj, smrtno je stradala jedna osoba.

Do nesreće je došlo u sudaru osobnog i teretnog vozila, a na mjesto događaja odmah su izašle hitne službe i policija. Unatoč brzoj intervenciji, jednoj osobi nije bilo spasa.

Promet se tom dionicom ceste odvija otežano, a policija apelira na vozače da budu posebno oprezni te da poštuju privremenu regulaciju prometa.

Očevid je u tijeku, a više informacija bit će poznato nakon dovršetka policijskog postupanja.