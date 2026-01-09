Obavijesti

News

Komentari 1
OČEVID U TIJEKU

Čovjek poginuo u nesreći kod Trilja, sudarili se auto i kamion

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Čovjek poginuo u nesreći kod Trilja, sudarili se auto i kamion
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Promet se tom dionicom ceste odvija otežano...

Admiral

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 10 sati u mjestu Budimiri, na području općine Trilj, smrtno je stradala jedna osoba.

Do nesreće je došlo u sudaru osobnog i teretnog vozila, a na mjesto događaja odmah su izašle hitne službe i policija. Unatoč brzoj intervenciji, jednoj osobi nije bilo spasa.

VLASNIK UOČIO OZLJEDE Zračnom puškom upucao psa u boksu, prijavili su muškarca
Zračnom puškom upucao psa u boksu, prijavili su muškarca

Promet se tom dionicom ceste odvija otežano, a policija apelira na vozače da budu posebno oprezni te da poštuju privremenu regulaciju prometa.

Očevid je u tijeku, a više informacija bit će poznato nakon dovršetka policijskog postupanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu
AFERA MIKROSKOPI

Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu

Hrvoje, Nikola i Novica Petrač te Saša Pozder nagodili su se s Uskokom u aferi Mikroskopi. Svi će uskoro na odsluženje kazni u kaznionice diljem Hrvatske
Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'
FEMICID U RIJECI

Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'

Rominu V. (22) prije mjesec dana u Rijeci ubio je Fran B. (24) • Njihov odnos, kaže sestra, Romina nije doživljavala ozbiljno • Sestra uputila i pismo javnosti: ‘Zaštitite žene!’
VIDEO Šokantni detalji. Vlasnica švicarskog kluba s blagajnom bježala dok su deseci gorjeli?
SMRTONOSNI POŽAR

VIDEO Šokantni detalji. Vlasnica švicarskog kluba s blagajnom bježala dok su deseci gorjeli?

Istraga o tragediji u Crans-Montani usredotočila se na vlasnicu Jessicu Moretti, koju nadzorne kamere navodno prikazuju kako bježi iz plamenom zahvaćenog lokala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026