Crna Gora je nekoliko puta bila na udaru ruskog obavještajnog/hibridnog djelovanja. Na dan parlamentarnih izbora u listopadu 2016. godine, crnogorske vlasti označile su Eduarda Šišmakova i Vladimira Petrova,agente ruske vojne obavještajne službe GRU kao organizatore puča
Crna Gora protjerala tri Rusa. Pronašli im uređaje kao iz James Bond filmova
Ministarstvo unutarnjih poslova Crne Gore priopćilo je da je trojici ruskih državljana otkazan boravak u Crnoj Gori nakon što je granična policija kod njih pronašla veliku količinu sofisticirane digitalne opreme i uređaja.
Za pronađenu opremu ruski državljani A. S. (38), I. K. (26) i A. I. (38) nisu posjedovali odgovarajuću dokumentaciju niti su mogli ponuditi objašnjenje o njezinu podrijetlu i namjeni.
Zbog okolnosti koje su ukazivale na sumnju u zakonitost boravka i svrhu korištenja te opreme, inspektori za strance donijeli su rješenja o otkazu boravka ruskim državljanima, nakon čega su oni napustili Crnu Goru.
Crna Gora je nekoliko puta bila na udaru ruskog obavještajnog/hibridnog djelovanja. Na dan parlamentarnih izbora u listopadu 2016. godine, crnogorske vlasti označile su Eduarda Šišmakova i Vladimira Petrova,agente ruske vojne obavještajne službe GRU kao organizatore puča.
Apelacijski sud je 2021. godine poništio tu presudu zbog proceduralnih pogrešaka i vratio suđenje na početak. Na ponovljenom suđenju, Viši sud u Podgorici oslobodio je sve optužene.
U kolovozu 2022. Crna Gora je bila meta masovnog hakerskog napada. Potpuno je blokirana vladina informatička infrastruktura, uključujući portale ministarstava, sustav Porezne uprave, carine i elektroenergetski sustav. Tjednima su državne službe morale raditi "na papiru".
Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) i međunarodni stručnjaci (uključujući francuske i američke cyber timove koji su došli u pomoć) potvrdili su da iza napada stoje ruske operativne skupine (skupina Cuba Ransomware i hakeri povezani s ruskim službama).
Batinaši
Protjerivanje Rusa dogodilo se mjesec dana nakon skandala s čarterom iz Beograda. Početkom lipnja 2026. godine, crnogorska policija i ANB spriječili su ulazak skupine od oko 90 srbijanskih državljana s kriminalnim dosjeima koji su čarter-letom iz Beograda sletjeli u Tivat. Sigurnosne službe deportirale su ih natrag u Srbiju pod obrazloženjem da predstavljaju rizik za nacionalnu sigurnost uoči održavanja važnog međunarodnog summita EU-Zapadni Balkan.
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