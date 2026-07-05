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RUSKA VEZA

Crna Gora protjerala tri Rusa. Pronašli im uređaje kao iz James Bond filmova

Piše Filip Sulimanec,
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Crna Gora protjerala tri Rusa. Pronašli im uređaje kao iz James Bond filmova
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Foto: Uprava policije CG
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Crna Gora je nekoliko puta bila na udaru ruskog obavještajnog/hibridnog djelovanja. Na dan parlamentarnih izbora u listopadu 2016. godine, crnogorske vlasti označile su Eduarda Šišmakova i Vladimira Petrova,agente ruske vojne obavještajne službe GRU kao organizatore puča

Ministarstvo unutarnjih poslova Crne Gore priopćilo je da je trojici ruskih državljana otkazan boravak u Crnoj Gori nakon što je granična policija kod njih pronašla veliku količinu sofisticirane digitalne opreme i uređaja. 

Za pronađenu opremu ruski državljani A. S. (38), I. K. (26) i A. I. (38) nisu posjedovali odgovarajuću dokumentaciju niti su mogli ponuditi objašnjenje o njezinu podrijetlu i namjeni. 

Foto: Uprava policije CG

Zbog okolnosti koje su ukazivale na sumnju u zakonitost boravka i svrhu korištenja te opreme, inspektori za strance donijeli su rješenja o otkazu boravka ruskim državljanima, nakon čega su oni napustili Crnu Goru.

Foto: Uprava policije CG

Crna Gora je nekoliko puta bila na udaru ruskog obavještajnog/hibridnog djelovanja. Na dan parlamentarnih izbora u listopadu 2016. godine, crnogorske vlasti označile su Eduarda Šišmakova i Vladimira Petrova,agente ruske vojne obavještajne službe GRU kao organizatore puča.

Apelacijski sud je 2021. godine poništio tu presudu zbog proceduralnih pogrešaka i vratio suđenje na početak. Na ponovljenom suđenju, Viši sud u Podgorici oslobodio je sve optužene.

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 Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) i međunarodni stručnjaci (uključujući francuske i američke cyber timove koji su došli u pomoć) potvrdili su da iza napada stoje ruske operativne skupine (skupina Cuba Ransomware i hakeri povezani s ruskim službama).

Batinaši

Protjerivanje Rusa dogodilo se mjesec dana nakon skandala s čarterom iz Beograda. Početkom lipnja 2026. godine, crnogorska policija i ANB spriječili su ulazak skupine od oko 90 srbijanskih državljana s kriminalnim dosjeima koji su čarter-letom iz Beograda sletjeli u Tivat. Sigurnosne službe deportirale su ih natrag u Srbiju pod obrazloženjem da predstavljaju rizik za nacionalnu sigurnost uoči održavanja važnog međunarodnog summita EU-Zapadni Balkan.

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