Svjetsko udruženje istraživača: Izrael u Gazi čini genocid!

Vodeće međunarodno udruženje istraživača genocida je usvojilo rezoluciju u kojoj navodi da su zadovoljeni pravni kriteriji kako bi se ustvrdilo da Izrael u Gazi čini genocid, rekao je predsjednik udruženja u ponedjeljak. Osamdeset šest posto od onih koji su glasali u Međunarodnoj udruzi istraživača genocida (IAGS) s 500 članova podržalo je rezoluciju u kojoj se tvrdi da "politike i postupci Izraela u Gazi zadovoljavaju pravnu definiciju genocida iz Članka 2. Konvencije Ujedinjenih naroda o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948.".

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah komentiralo izvješće.

Izrael je u prošlosti čvrsto poricao da njegovi postupci u Gazi predstavljaju genocid, što nastoji dokazati i na Međunarodnom sudu pravde u Haagu koji ga optužuje za genocid.

Izrael je započeo svoj napad na Pojas Gaze u listopadu 2023. nakon što su borci Hamasa, palestinske militantne skupine koja upravlja priobalnom enklavom, napali izraelska naselja te pritom ubili 1200 i oteli 250 osoba.

U izraelskoj vojnoj kampanji su otada ubijene 63.000 ljudi, oštećena je ili uništena većina zgrada u Gazi, a gotovo svi njeni stanovnici su najmanje jednom morali napustiti svoje domove.

Udruženje istraživača genocida je od svog osnutka 1994. usvojilo devet rezolucija kojima je povijesne ili suvremene događaje priznala kao genocid.