Crne brojke femicida rastu, a molitelji kleče za muškarce: To nije neutralni izraz pobožnosti!

Crne brojke femicida u Hrvatskoj i prizori muškaraca koji ritualno kleče na gradskim trgovima ne mogu se promatrati odvojeno. U Hrvatskoj je ove godine ubijeno 19 žena. To nije niz nepovezanih tragedija, nego simptom društva koje sustavno proizvodi i tolerira nasilje nad ženama. Riječ je o istom ideološkom tlu, o istom sustavu vrijednosti i o istoj logici moći koja danas iz tog tla buja, sve glasnija i agresivnija, a koju hrane vlastodršci u politici i u Crkvi.

