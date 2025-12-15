Obavijesti

KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ PLUS+

Crne brojke femicida rastu, a molitelji kleče za muškarce: To nije neutralni izraz pobožnosti!

Piše Alen Galović,
Crne brojke femicida rastu, a molitelji kleče za muškarce: To nije neutralni izraz pobožnosti!
Zagreb: Muška molitva krunice na Trgu bana Josipa Jelačića | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Svi koji u klečavcima vide samo izraz vjerske slobode, sami pristaju uz njihov stav da se nadzor nad životima žena prikazuje kao nužnost, a nasilje nad njima kao razumljiva posljedica njihova "neposluha"

Crne brojke femicida u Hrvatskoj i prizori muškaraca koji ritualno kleče na gradskim trgovima ne mogu se promatrati odvojeno. U Hrvatskoj je ove godine ubijeno 19 žena. To nije niz nepovezanih tragedija, nego simptom društva koje sustavno proizvodi i tolerira nasilje nad ženama. Riječ je o istom ideološkom tlu, o istom sustavu vrijednosti i o istoj logici moći koja danas iz tog tla buja, sve glasnija i agresivnija, a koju hrane vlastodršci u politici i u Crkvi.

