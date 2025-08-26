Obavijesti

News

Komentari 3
Crni dan na hrvatskim cestama: U popodnevnim satima smrtno stradala trojica motociklista...

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
ž | Foto: ILUSTRACIJA/Neva Zganec/PIXSELL

Tri motociklista smrtno su stradala na hrvatskim cestama u razmaku od samo nekoliko sati...

U sudaru osobnog vozila i motocikla, koji se u utorak oko 18,50 dogodio na Jadranskoj magistrali kod mjesta Slano u Dubrovačkom primorju, smrtno je stradao motociklist.

Prema informacijama policije osobno vozilo bilo je stranih registarskih oznaka, a motocikl dubrovačkih registarskih oznaka.

Detalji nesreće bit će poznati nakon očevida.

Nova tragedija na cestama: Kraj Požege poginuo motociklist (21)

Treća smrt na motociklu u nekoliko sati

U popodnevnim satima utorka živote su na motociklima izgubila dva mlađa muškarca..

Mladić (21) poginuo je u utorak popodne u teškoj nesreći do koje je došlo u Eminovcima, kraj Požege, izvijestila je PU požeško-slavonska. Kako se navodi, do nesreće je došlo oko 19.20 sati, kad je mladić izletio motociklom u Vukovarskoj ulici. Na mjestu je preminuo. 

Užas kod Osijeka. U izlijetanju s ceste poginuo motociklist (31)

Dva sata prije ove nesreće, poginuo je još jedan motociklist. Muškarac (31) smrtno je stradao na nadvožnjaku Petrijevci, gdje je izletio s ceste i na mjestu preminuo, izvijestila je osječka policija. 

Komentari 3
