Crni dan na hrvatskim cestama: U popodnevnim satima smrtno stradala trojica motociklista...

U sudaru osobnog vozila i motocikla, koji se u utorak oko 18,50 dogodio na Jadranskoj magistrali kod mjesta Slano u Dubrovačkom primorju, smrtno je stradao motociklist.

Prema informacijama policije osobno vozilo bilo je stranih registarskih oznaka, a motocikl dubrovačkih registarskih oznaka.

Detalji nesreće bit će poznati nakon očevida.

Treća smrt na motociklu u nekoliko sati

U popodnevnim satima utorka živote su na motociklima izgubila dva mlađa muškarca..

Mladić (21) poginuo je u utorak popodne u teškoj nesreći do koje je došlo u Eminovcima, kraj Požege, izvijestila je PU požeško-slavonska. Kako se navodi, do nesreće je došlo oko 19.20 sati, kad je mladić izletio motociklom u Vukovarskoj ulici. Na mjestu je preminuo.

Dva sata prije ove nesreće, poginuo je još jedan motociklist. Muškarac (31) smrtno je stradao na nadvožnjaku Petrijevci, gdje je izletio s ceste i na mjestu preminuo, izvijestila je osječka policija.