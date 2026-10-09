Crni petak za Petra Pripuza: Uhićen suradnik, izbio požar, potvrđena bespravna gradnja...

Petak je započeo uhićenjem Željka Teufela, člana uprave tvrtke CE-ZA-R, koja je dio Cios grupe Petra Pripuza. I to zbog afere s otpadom, odnosno, zbog odvoza oko šest tisuća tona neopasnog otpada na zemljište bogatog zlatara Paška Dodića u Benkovcu. Iako nema dokaza da su znali da ga Josip Šincek tamo samo baca i zakopava, Teufel kao odgovorna osoba i tvrtka CE-ZA-R su pod istragom. A to nikako nije dobro za posao sanacije otpada u Gospiću vrijednog 11 milijuna eura, za kojeg je ta tvrtka dobila posao.

- U svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti, mi ćemo još provjeriti utječu li oni na naš postupak i daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite - rekla je ministrica Marija Vučković nakon što su ju pitali hoće li uhićenja u CE-ZA-R grupi utjecati na davanje suglasnosti toj tvrtki da se potpiše ugovor za sanaciju rasutog otpada u Gospiću.

Na daljnje pritiskanje hoće li posao dobiti tvrtka koju se istražuje jer je surađivala s istim ljudima koji su zagadili Gospić, Vučković je rekla da će to utjecati na razmatranje cijele situacije.

Zagreb: Privođenje Paška Dodića i ostalih u prostorije USKOK-a | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Što se točno istražuje?

Teufela i CE-ZA-R, kako neslužbeno doznajemo, terete da su neopasni otpad poslali na mjesto koje nema dozvolu, odnosno u Benkovac umjesto u Gospić. Kako smo prije pisali, izvor blizak tvrtki za 24sata je rekao da su to radili jer je Šincek od plastike trebao raditi građevinski materijal kojeg bi u Benkovcu koristio za tlačni plato za koji su imali građevinsku dozvolu, pa iz Cezara nisu ništa posumnjali.

- Bilo je logično da voze tamo kad ih je Šincek preusmjerio jer je to bio materijal za radove u Benkovcu - govori drugi izvor za 24sata.

Međutim, ako je pravilo da otpad ide na mjesto koje ima dozvolu, i nigdje drugdje, teško da će Teufelu, čovjeku od povjerenja Petra Pripuza, to proći kao obrana. U očima Josipa Šinceka to je mogao biti građevinski materijal, ali zakon to jasno definira kao otpad. Taj otpad dovozili su kamionima vozači kooperanata tvrtke CE-ZA-R, koja je dio Cios grupe Petra Pripuza.

- Nazovi Teufela, koji mi to organizira, nazovi Pripuzova čovjeka nek’ mu kaže da odj**e i gotovo. Tu nema milosti, to se odmah rješava. Neka mu kaže da ga više neću vidjeti blizu i oni će to riješiti odmah - govori Josip Šincek Ivici Vajdiću kad je jedan od vozača koji su dovozili otpad u Benkovac rekao da to neće raditi jer je to kriminal. Vajdić mu odgovara da je odmah maknuo vozača, na što Šincek ponavlja:

- Zovi Željka i reci mu ime i prezime, on i Pero tamo skupa sjede. Neka rješavaju svoje stvari i to je to.

Bespravna gradnja u Sisku

Dan se nastavio loše za Petra Pripuza. Cios energy, također dio CIOS grupe, u bivšoj Željezari Sisak planira graditi energanu na otpad, za koju ima građevinsku dozvolu još od 2017. godine. No građani su primijetili da se oko prostora na kojem odlažu bale gradi nasip i to su prijavili. Kako piše inicijativa Siščani ne žele biti Smetlišćani, Državna inspekcija je utvrdila da je riječ o bespravnoj gradnji.

Požar u Metisu

Na kraju dana još jedna katastrofa. Na području odlagališta Metis u Puli izbio je požar u petak kasno popodne. Cios grupa je većinski vlasnik Metisa. Pripuz je ranije isticao da je ponosan na tu tvrtku. Prije svega 15-ak dana gorjelo je skladište te tvrtke u Kukuljanovu blizu Rijeke.

- Zbog požara koji je večeras izbio na području odlagališta METIS, mole se stanovnici područja Mjesnih odbora Šijana, Veli Vrh i Štinjan da ostanu u kućama te prozore drže zatvorenima. Nakon što budemo raspolagali s više informacija, pravodobno ćemo obavijestiti javnost - javili su iz Grada Pule.

Ovo nije prvi put da gori na ovom mjestu, piše Istra24.hr. Građani javljaju o gustom dimu koji se nadvio nad Pulom, smradu plastike i eksplozijama koje se čuju.