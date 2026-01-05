Crni početak godine: U samo 5 dana poginulo je sedam ljudi! Stručnjaci: To je odraz društva

U prvim danima 2026. hrvatske ceste ponovno su pokazale zabrinjavajuću statistiku, s velikim brojem prometnih nesreća i stradalih ljudi, potvrđuju podaci policije.

Na cestama Hrvatske u razdoblju od 2. siječnja 2026. u 00 sati do 4. siječnja 2026. u 24 sata bilo je ukupno 36 prometnih nesreća s nastradalim osobama, od kojih je sedam svrstano u kategoriju teških prometnih nesreća. U tom razdoblju zabilježene su dvije nesreće s poginulim osobama te pet nesreća s teško ozlijeđenima. U tim teškim nesrećama dvije osobe su smrtno stradale, osam je teško ozlijeđeno, dok su tri osobe zadobile lakše ozljede.

Još crnji podaci dolaze iz razdoblja novogodišnjih blagdana. Od 31. prosinca 2025. u 00 sati do 1. siječnja 2026. u 24 sata bilo je 38 prometnih nesreća s nastradalim osobama, od kojih je čak 17 bilo teških prometnih nesreća. U tom kratkom vremenu pet ljudi je izgubilo život, dok je bilo 12 nesreća s teško ozlijeđenim osobama. U navedenim teškim nesrećama pet osoba je smrtno stradalo, 17 osoba je teško ozlijeđeno, a tri osobe lakše ozlijeđene.

Prema dostupnim podacima, ukupno je u tim razdobljima ozlijeđeno između 50 i 52 osobe, što dodatno naglašava razmjere problema na hrvatskim cestama.

Statistika po mjesecima također je alarmantna. U siječnju 2025. u prometu su poginule dvije osobe, dok je u siječnju 2026. broj poginulih porastao na pet. Posebno zabrinjava podatak da je u prosincu 2025. u prometnim nesrećama poginulo čak 12 osoba.

Uz to, policijski službenici svih policijskih uprava tijekom proteklog vikenda, od 2. do 4. siječnja 2026. godine, utvrdili su ukupno 3.600 prometnih prekršaja, a među njima su i dalje najzastupljeniji oni najopasniji – vožnja pod utjecajem alkohola, prebrza vožnja te ignoriranje osnovnih sigurnosnih pravila. U tom razdoblju evidentirano je 219 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, pri čemu je najveća koncentracija alkohola od čak 2,81 g/kg izmjerena na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Zabilježeno je i 1.266 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja, a najveća izmjerena brzina iznosila je 223 kilometra na sat i zabilježena je na području Policijske uprave zadarske. Uz to, policija je utvrdila 388 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa te 140 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom.

Policijska uprava zagrebačka proteklog je vikenda bila rekorder po broju utvrđenih ciljanih prekršaja. Na zagrebačkim prometnicama policijski službenici evidentirali su 51 prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola, 354 prekršaja prekomjerne brzine, 102 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa te 29 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme vožnje.

Posebno zabrinjava podatak da su najveći broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola počinili vozači u dobnoj skupini iznad 50 godina, kod kojih je utvrđeno 55 takvih prekršaja. Kod te skupine vozača najčešće je izmjerena koncentracija alkohola u rasponu od 0,51 do 1,0 g/kg, što je ujedno i najčešće zabilježena koncentracija alkohola kod svih dobnih skupina obuhvaćenih policijskim nadzorom.

Tijekom nadzora prometa aktivnosti policije bile su posebno usmjerene na počinitelje najtežih prometnih prekršaja, a tom prilikom zatečene su četiri osobe koje su višestruki počinitelji teških prekršaja u prometu, takozvani recidivisti. Oni su ukupno počinili četiri teška prekršaja, od čega tri prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola te jedan prekršaj upravljanja vozilom unatoč izrečenoj zabrani. Zbog težine i ponavljanja prekršaja jedan vozač zadržan je u posebnim prostorijama policije, dok su protiv tri vozača provedeni žurni prekršajni postupci, pri čemu je policija sudu predložila izricanje maksimalnih zakonom predviđenih kazni.

Sudski vještak za promet Goran Husinec upozorava kako prometna sigurnost nije izolirani problem, već odraz stanja u društvu.

- Stanje u prometu je odraz stanja u društvu. Godinama imamo sve manje policije na cestama, uvjeti rada policije su sve lošiji. Uz to, sve više imamo prometno neobrazovanih ljudi na cesti i sve više imamo ljudi koji se, iz raznoraznih razloga, ne boje zakona - rekao je Husinec.

Dodaje kako se negativan trend ne može zaustaviti preko noći.

- Za zaustaviti taj negativni trend potreban je dulji period. Moramo raditi na obrazovanju djece i odraslih te na izvjesnosti kažnjavanja. Svi ljudi moraju biti jednaki pred zakonom i mora postojati sustav u kojem nitko ne može izbjeći sankcije. Policajaca je nedovoljno na cesti jer imaju i druge zadatke, a imamo i strahovit porast broja sudionika u prometu. Najviše problema radi jedan sloj ljudi koji se apsolutno zakona ne boji - zaključio Husinec.