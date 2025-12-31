Obavijesti

TRAGEDIJE NA CESTAMA

Crno Silvestrovo: Vozač poginuo kod Gline, drugi udario curicu u Slavonskom Brodu i pobjegao

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Tijekom 31. prosinca poginula su dva vozača auta, u Čepinu i Glini. U dvije druge teške nesreće kraj Trogira i u Slavonskom Brodu ima još pet ozlijeđenih

Muškarac (27) poginuo je u srijedu oko 21 sat u Vukovarskoj ulici u Glini, javio je Operativno komunikacijski centar policije PU Sisačko-moslavačke.

Prema prvim informacijama, muškarac je u vožnji sletio van ceste i udario u metalni stup ulične rasvjete te na mjestu preminuo. U vozilu nije bilo putnika, a očevid je u tijeku.

Dvadeset minuta kasnije dogodila se i nesreća u Slavonskom Brodu i to u ulici Nikole Zrinskog. Tamo je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede te je prevezena na ukazivanje liječničke pomoći u Općoj bolnici u Slavonskom Brodu. Kako navodi lokalni portal SB Online, automobil je udario djevojčicu staru oko 15 godina. Nakon naleta, vozač se nije zaustavio niti je pružio pomoć ozlijeđenoj djevojčici, već je pobjegao s mjesta nesreće.

Prema iskazima očevidaca, djevojčica je zadobila teške ozljede te je u izrazito lošem stanju ležala na kolniku. Prvu pomoć pružio joj je liječnik iz Slavonskog Broda koji se u tom trenutku slučajno zatekao na mjestu nesreće.

Podsjetimo, na ovo crno Silvestrovo jedan vozač poginuo je kraj Čepina oko 19 sati.

- Prema prvi informacijama, 29-godišnjak je izgubio nadzor nad upravljačem osobnog automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca, sletio s kolnika u odvodni kanal te na mjestu preminuo - pišu iz policije.

SLETIO U ODVODNI KANAL Vozač (29) poginuo kod Čepina
Dva sata prije toga sudarila su se dva auta kraj Trogira.

- Oko 17 sati zaprimili smo informaciju da se na cesti D8, u blizini križanja za Plano, dogodila prometna nesreća, sudar dva osobna vozila. Četiri osobe su prevezene na pružanje liječničke pomoći - objavili su iz PU splitsko-dalmatinske.

