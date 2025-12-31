Kako je navela policija, u vozilu nije bilo putnika
SLETIO U ODVODNI KANAL
Vozač (29) poginuo kod Čepina
Pu osječko-baranjska objavila je kako je između Čepina i Ivanovca jedna osoba poginula oko 19 sati u prometnoj nesreći.
- Prema prvi informacijama, 29-godišnjak je izgubio nadzor nad upravljačem osobnog automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca, sletio s kolnika u odvodni kanal te na mjestu preminuo - naveli su.
U vozilu nije bilo putnika.
