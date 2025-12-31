Obavijesti

SLETIO U ODVODNI KANAL

Vozač (29) poginuo kod Čepina

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Vozač (29) poginuo kod Čepina
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Kako je navela policija, u vozilu nije bilo putnika

Pu osječko-baranjska objavila je kako je između Čepina i Ivanovca jedna osoba poginula oko 19 sati u prometnoj nesreći.

- Prema prvi informacijama, 29-godišnjak je izgubio nadzor nad upravljačem osobnog automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca, sletio s kolnika u odvodni kanal te na mjestu preminuo - naveli su.

POKUŠALI GA REANIMIRATI Vozač (71) se zabio u rasvjetni stup u Rijeci, na mjestu poginuo
Vozač (71) se zabio u rasvjetni stup u Rijeci, na mjestu poginuo

U vozilu nije bilo putnika.

