Vozač (29) poginuo kod Čepina

Pu osječko-baranjska objavila je kako je između Čepina i Ivanovca jedna osoba poginula oko 19 sati u prometnoj nesreći.

- Prema prvi informacijama, 29-godišnjak je izgubio nadzor nad upravljačem osobnog automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca, sletio s kolnika u odvodni kanal te na mjestu preminuo - naveli su.

U vozilu nije bilo putnika.