Croatia Airlines prevezla rekordan broj putnika, završila u minusu od 50 milijuna eura

Croatia Airlines je u prvih šest mjeseci ove godine prevezao je rekordnih 981.482 putnika što je 15 posto odnosno gotovo 130 tisuća putnika više nego u istom razdoblju 2025. godine, priopćio je u petak domaći avioprijevoznik, a izvijestio je i o polugodišnjem gubitku od 49,7 milijuna eura. Broj putnika u domaćem redovitom prometu veći je za šest posto, a u međunarodnom redovitom prometu porastao je za 18 posto.

Rast putničkog prometa Croatia Airlinesa bio je pritom znatno veći od rasta ukupnog hrvatskog zrakoplovnog tržišta. Prema podacima hrvatskih zračnih luka koji se prenose u priopćenju, u razdoblju od siječnja do lipnja 2026. godine opsluženo je ukupno 5,5 milijuna putnika, što je tri posto više nego u istom razdoblju prošle godine, dok je Croatia Airlines broj prevezenih putnika povećao za 15 posto, čime je povećao svoj tržišni udio.

Popunjenost kabina Croatijinih zrakoplova iznosila je 66,2 posto, što je 2,7 postotnih bodova više nego u prvom polugodištu prethodne godine.

Polugodišnji gubitak od gotovo 50 milijuna eura

Što se tiče poslovnih rezultata za prvo polugodište, Croatia Airlines izvijestio je o gubitku iz poslovanja od 36,8 milijuna eura, dok ukupni gubitak, uključujući neto rezultat financiranja iznosi 49,7 milijuna eura.

Na rezultat su, kako se navodi, znatno utjecali nepovoljni učinci tečajnih razlika uzrokovani rastom tečaja američkog dolara. Neto troškovi financiranja veći su za 16,1 milijun eura nego u istom razdoblju 2025. godine, dok su negativne tečajne razlike ukupni gubitak povećale za približno 13,6 milijuna eura.

Ukupni poslovni prihodi povećani su za 12 posto u odnosu na prvo polugodište 2025. godine. Prihodi od prijevoza putnika, koji čine 84 posto ukupnih poslovnih prihoda, povećani su za 11 posto kao rezultat rasta broja putnika za 15 posto.

Ostvareni operativni troškovi u prvom polugodištu 2026. godine veći su za 22 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Troškovi goriva povećani su za 11,9 milijuna eura, troškovi usluga u zračnom prometu, koji uključuju prihvat i otpremu u zračnim lukama te kontrolu leta, za 3,4 milijuna eura, troškovi održavanja zrakoplova za 4,9 milijuna eura, a troškovi amortizacije za 3,1 milijun eura.

Ukupno povećanje navedenih troškova iznosi 23,3 milijuna eura i čini približno 79 posto ukupnog povećanja operativnih troškova od 29,4 milijuna eura. Kada se tome pridoda negativan učinak tečajnih razlika od 13,6 milijuna eura, ukupan negativni učinak čimbenika na koje kompanija nije mogla izravno utjecati iznosi 36,9 milijuna eura, odnosno približno 74 posto gubitka.