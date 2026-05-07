CROATIA AIRLINES U PROBLEMU Otkazuju letove, a gubici rastu: 'Kerozin je drastično poskupio'

Nagli rast cijena mlaznoga goriva zbog sukoba na Bliskom istoku ozbiljno je pogodio zrakoplovne kompanije diljem svijeta, a posljedice već osjeća i Croatia Airlines. Iz Croatia Airlinesa najavili su otkazivanje 900 letova kako bi ublažili posljedice energetske krize. Glavni razlog je dramatičan rast cijena kerozina, koji je vrlo brzo postao jedan od najvećih troškova poslovanja zračnih prijevoznika.

Financijska izvješća Croatia Airlinesa za 2025. i prvo tromjesečje 2026. pokazuju ozbiljno pogoršanje poslovanja nacionalnog avioprijevoznika te ponovno otvaraju pitanje opravdanosti kontinuirane financijske pomoći države. Nakon što je 2025. godinu završio s gubitkom od 38,7 mil. eura, Croatia Airlines je u prva tri mjeseca 2026. ostvario dodatni minus od 29,9 mil. eura.

To znači da je kompanija u samo jednom kvartalu ostvarila gotovo tri četvrtine prošlogodišnjeg ukupnog gubitka, a to teško može biti objašnjeno samo sezonskim oscilacijama ili privremenim problemima u poslovanju.

O tome je za "RTL Danas" govorio Slaven Žabo, direktor komercijalnih poslova Croatia Airlinesa, koji upozorava da se posljedice osjećaju i u Hrvatskoj.

- Negativna geopolitička situacija utjecala je na cijenu goriva. Cijena mlaznoga goriva udvostručila se u razdoblju od izbijanja krize i rasla je snažnije nego cijena sirove nafte - istaknuo je Žabo.

Dodao je kako aktualni troškovi goriva predstavljaju ozbiljan udar na poslovanje aviokompanija.

- Trenutačni troškovi mlaznoga goriva svim će zračnim prijevoznicima, pa i Croatia Airlinesu, u ovom razdoblju izazvati višemilijunske gubitke - upozorio je Žabo.

Zbog takve situacije Croatia Airlines bio je prisiljen prilagoditi planove letenja. Kompanija je u predstojećem kvartalu provela optimizaciju poslovanja, a to uključuje i smanjenje broja letova.

- Optimizacija podrazumijeva usklađivanje kapaciteta s trenutačnom potražnjom, troškovima samoga letenja i iznosom prihoda po pojedinoj ruti uz, naravno, i otkazivanje letova - objasnio je Žabo i dodao da je otkazano pet posto planiranih operacija u nadolazećem razdoblju.

- Planirali smo izvesti 27 tisuća operacija, a optimizacijom smo otkazali oko 900 letova - rekao je direktor komercijalnih poslova kompanije.

Ipak, iz Croatia Airlinesa naglašavaju da unatoč rezovima nastavljaju održavati stabilan promet. Dnevno realiziraju i do stotinu letova, a cilj je zadržati povezanost Hrvatske s ključnim europskim destinacijama tijekom turističke sezone. U prva četiri mjeseca 2026. godine kompanija je, naime, prevezla ukupno 569.415 putnika, što je 104.108 putnika više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno rast od 22 posto.

