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UDAR TOPLINSKOG VALA

CRVENI ALARM Temperature i do 39 °C, evo što nas sve očekuje...

Piše Antonela Šaponja,
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CRVENI ALARM Temperature i do 39 °C, evo što nas sve očekuje...
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Foto: Zvonimir Barišin/PIXSELL/DHMZ
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Najkritičnije će biti na riječkom području, gdje vrlo velika opasnost traje sve do ponedjeljka. Crveno upozorenje od subote vrijedi i za Zagreb, a vrlo vruće ostat će i početkom tjedna

Hrvatsku idućih dana očekuje razdoblje opasnih vrućina, a upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda na toplinske valove izdana su za gotovo cijelu zemlju. Najkritičnije će biti na riječkom području, gdje je od četvrtka do ponedjeljka označena vrlo velika opasnost od toplinskog vala.

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Lumbarda: Pjesčana plaža Pržina na južnoj strani Korčule Lumbarda: Pjesčana plaža Pržina na južnoj strani Korčule Lumbarda: Pjesčana plaža Pržina na južnoj strani Korčule
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Foto: Zvonimir Barisin

Crveno upozorenje od subote će vrijediti i za Zagreb, dok će u Karlovcu i Kninu vrlo velika opasnost biti u nedjelju i ponedjeljak.

Foto: DHMZ

U Splitu se najviši stupanj opasnosti očekuje u subotu i nedjelju, a u Dubrovniku od petka do nedjelje. Na osječkom i gospićkom području upozorenja će uglavnom biti žuta i narančasta, odnosno označavat će umjerenu i veliku opasnost.

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Do sada apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj, izmjerena prema standardima Svjetske meteorološke organizacije, u hladu meteorološke kućice, zabilježena je 4. kolovoza 1981. u Pločama i iznosila je 42,8 °C.

Foto: DHMZ

Prema prognozama meteorologa DHMZ-a, u petak će diljem Hrvatske prevladavati sunčano vrijeme, uz većinom slab vjetar.

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Na istoku zemlje puhat će slab do umjeren jugoistočnjak, dok se na Jadranu očekuje slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Uz obalu će ujutro puhati burin, a tijekom dana jugozapadnjak.

Foto: DHMZ

Jutarnja temperatura zraka kretat će se između 15 i 20 °C, a na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna temperatura bit će između 33 i 38 °C, zbog čega će u brojnim dijelovima zemlje biti na snazi upozorenja na toplinski val.

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Za vikend i u ponedjeljak očekuje se sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme, bez znatnije promjene temperature. Na zapadu zemlje povremeno će biti male do umjerene naoblake, a u subotu u Gorskom kotaru postoji vrlo mala mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak.

Foto: DHMZ

U unutrašnjosti će puhati slab, povremeno umjeren istočni i jugoistočni vjetar, a u nedjelju prolazno i sjeveroistočni. Na Jadranu se očekuju slaba do umjerena bura te jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će u ponedjeljak zapuhati i južni.

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Komentari 1
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