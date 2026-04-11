CRVENI ALARM u Washingtonu: Iran ima tisuće raketa. Jako brzo bi mogli obnoviti zalihe

Američki dužnosnici procjenjuju da Iran i dalje raspolaže s tisućama projektila koje može ispaliti obnovom lansera zakopanih pod zemljom, te su zabrinuti da će Iran nastojati obnoviti svoje balističke sposobnosti tijekom zatišja u borbama sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, piše Wall Street Journal.

Izraelski dužnosnik, kojeg citira javni servis Kan, također je rekao da Iran raspoređuje buldožere kako bi popravio ulaze u podzemna skladišta projektila koja su bila pogođena napadima Izraelskih obrambenih snaga.

Foto: Majid Asgaripour

Šteta koju su Sjedinjene Američke Države i Izrael nanijeli Iranu „nije nepopravljiva i, u nedostatku značajnog sporazuma, Izraelske obrambene snage morat će se vratiti borbi protiv Irana“, citiran je neimenovani izraelski dužnosnik. Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su kampanju bombardiranja Irana 28. veljače s ciljem destabilizacije režima i uništenja njegovih balističkih projektila i nuklearnog programa. Iran je odgovorio raketnim i napadima bespilotnim letjelicama diljem regije.

Američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je novinarima ovog tjedna da je kampanja bombardiranja „funkcionalno uništila“ iranski raketni program i učinila njegovu vojsku „borbeno neučinkovitom u godinama koje dolaze“. Međutim, američki dužnosnici koje citira Wall Street Journal rekli su da bi Iran mogao iskopati ili popraviti mnoge lansera koji su oštećeni ili zakopani tijekom američko-izraelske kampanje bombardiranja.

Iran također ima tisuće balističkih projektila srednjeg i kratkog dometa koje može izvući iz skladišta iznad i ispod zemlje, unatoč tome što je oko polovice postojećih zaliha potrošeno ili uništeno u napadima, prema američkim i izraelskim dužnosnicima koje citira Journal.

Osim toga, Iran još uvijek ima manju zalihu krstarećih projektila koje bi mogao ispaliti na brodove u Perzijskom zaljevu ili na američke vojnike koji pokušaju preuzeti Hormuški tjesnac, rekli su američki dužnosnici koje citira Journal. Nadalje, američki dužnosnici rekli su Journalu da, iako je više od polovice iranskih zaliha bespilotnih letjelica potrošeno ili uništeno u napadima, Iran bi mogao nabaviti nove iz Rusije. Prema Izraelskim obrambenim snagama, Izrael je uništio oko 200 od procijenjenih 470 iranskih lansera balističkih projektila, a još 80 proglašeno je neoperativnim nakon što su pogođeni ulazi u njihova podzemna skladišta.

Izraelske obrambene snage navode da je najznačajniji udar kampanje bombardiranja bio na iransku industriju proizvodnje oružja te da Iran trenutačno ne može proizvoditi nove projektile.

Smatra se da će Teheranu biti potrebna Rusija i Kina kako bi obnovili balistički arsenal kojim su zasuli pola Bliskog istoka, uključujući 17 američkih baza.