SAD i Iran u subotu održavaju pregovore na visokoj razini u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, tražeći načine za okončanje šest tjedana dugog rata.
Američki obavještajci: Kina se priprema isporučiti sustave protuzračne obrane Irancima!
Američke obavještajne službe ukazuju na to da se Kina priprema isporučiti nove sustave protuzračne obrane Iranu u sljedećih nekoliko tjedana, izvijestio je CNN kasno u petak, pozivajući se na tri osobe upoznate s nedavnim obavještajnim procjenama.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Televizijska mreža izjavila je da postoje naznake da Peking radi na usmjeravanju pošiljki kroz treće zemlje kako bi prikrio njihovo podrijetlo.
Američki State Department, Bijela kuća, kinesko veleposlanstvo u Washingtonu i kinesko ministarstvo vanjskih poslova još nisu odgovorili na zahtjeve Reutersa za komentar.
Peking se priprema za transfer ručnih protuzračnih raketnih sustava poznatih kao MANPAD, prema CNN-u, pozivajući se na izvore koje nije imenovao.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+