Američki obavještajci: Kina se priprema isporučiti sustave protuzračne obrane Irancima!

Američke obavještajne službe ukazuju na to da se Kina priprema isporučiti nove sustave protuzračne obrane Iranu u sljedećih nekoliko tjedana, izvijestio je CNN kasno u petak, pozivajući se na tri osobe upoznate s nedavnim obavještajnim procjenama.

Televizijska mreža izjavila je da postoje naznake da Peking radi na usmjeravanju pošiljki kroz treće zemlje kako bi prikrio njihovo podrijetlo.

Američki State Department, Bijela kuća, kinesko veleposlanstvo u Washingtonu i kinesko ministarstvo vanjskih poslova još nisu odgovorili na zahtjeve Reutersa za komentar.

Peking se priprema za transfer ručnih protuzračnih raketnih sustava poznatih kao MANPAD, prema CNN-u, pozivajući se na izvore koje nije imenovao.

SAD i Iran u subotu održavaju pregovore na visokoj razini u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, tražeći načine za okončanje šest tjedana dugog rata.

