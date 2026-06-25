CRVENI ALARMI Europa pod opsadom smrtonosnog vala topline: Više od 250 mrtvih!

Europa se bori s brutalnim toplinskim valom koji je odnio više od 250 života i izazvao kaos diljem kontinenta. Temperature koje se penju iznad 40 Celzijevih stupnjeva dovele su do izdavanja crvenih, najviših upozorenja u brojnim zemljama, dok vlasti apeliraju na građane da poduzmu sve mjere opreza. Francuska i Španjolska najteže su pogođene, s tragičnim porastom broja smrtnih slučajeva i rekordnim temperaturama koje testiraju izdržljivost infrastrukture i zdravstvenih sustava.

Francuska proživljava neke od najtežih dana u novijoj povijesti, s više od polovice zemlje pod crvenim meteoalarmom. Vlada je potvrdila više od 50 smrtnih slučajeva povezanih s ekstremnim vremenskim uvjetima, a među žrtvama je i dvoje male djece, starosti dvije i četiri godine, koja su preminula u pregrijanom automobilu u gradu Carpentrasu. Slična tragedija dogodila se i kada je trogodišnje dijete preminulo nakon što se samo zaključalo u vozilo.

Osim toga, zabilježen je i tragičan porast broja utapanja. Dok milijuni ljudi traže spas od vrućine u rijekama i jezerima, vlasti su izvijestile o najmanje 48 utapanja u samo nekoliko dana. Francuski premijer Sébastien Lecornu situaciju je opisao kao "tragičnu pošast utapanja".

Temperature su srušile sve rekorde. U gradiću Pissos na jugozapadu zemlje zabilježena su čak 44,3 Celzijeva stupnja, a nacionalni toplinski indeks, koji mjeri prosjek dnevnih i noćnih temperatura na 30 lokacija, dosegnuo je najvišu lipanjsku razinu otkad postoje mjerenja. Pariz je također iskusio najtopliju lipanjsku noć u povijesti, s temperaturom koja se nije spustila ispod 24 Celzijeva stupnja. Zbog nesnosnih uvjeta, zatvoreno je više od tisuću škola, a brojne su skratile nastavu. Zabilježeni su i prekidi u opskrbi električnom energijom jer je mreža preopterećena zbog masovne upotrebe klima uređaja. Situacija se često [uspoređuje s razornim toplinskim valom iz 2003. godine, koji je odnio oko 15.000 života u Francuskoj, piše NY1.com

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Španjolska bilježi najveći broj žrtava, s procjenama koje govore o više od 200 smrtnih slučajeva povezanih s ekstremnom vrućinom u samo nekoliko dana. Zdravstveni sustav MoMo, koji prati višak mortaliteta, zabilježio je drastičan porast smrtnosti. Temperature su diljem zemlje prelazile 40 stupnjeva, a u Andaluziji, u gradu Andújar, živa se popela na čak 45,1 Celzijev stupanj. Vlasti su izdale upozorenja za veći dio zemlje, apelirajući na starije i kronične bolesnike da ostanu u zatvorenim i rashlađenim prostorima.

U susjednoj Italiji situacija je također alarmantna. Crveni alarmi izdani su za 16 gradova, uključujući Rim, Firencu, Milano i Torino. Zabilježeno je nekoliko smrtnih slučajeva, među kojima su radnici koji su kolabirali radeći na otvorenom.

Toplinski val nije zaobišao ni ostatak Europe. Ujedinjeno Kraljevstvo zabilježilo je najtopliji lipanjski dan u povijesti, s temperaturom od 36,1 Celzijev stupanj, što je natjeralo Met Office na izdavanje rijetkog crvenog upozorenja za ekstremnu vrućinu. Vlasti su upozorile na moguće prekide u opskrbi strujom i radu mobilnih mreža zbog preopterećenja opreme.

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I Hrvatska se našla na udaru, gdje su izdana narančasta upozorenja za riječku, splitsku i dubrovačku regiju. Temperature su dosezale i 40 Celzijevih stupnjeva, koliko je izmjereno u Splitu. Ekstremna vrućina pridonijela je i velikom kolapsu elektroenergetskog sustava koji je krajem lipnja pogodio dijelove zemlje i susjedstva zbog preopterećenja mreže.

Njemačka, Belgija, Austrija i Nizozemska također su srušile vlastite temperaturne rekorde za svibanj i lipanj, a zabilježeni su i smrtni slučajevi povezani s kupanjem u rijekama i jezerima. U Belgiji su otkazani neki vlakovi u vršnim satima kako bi se smanjio rizik od kvarova na prugama.

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Meteorolozi objašnjavaju da je uzrok ovog fenomena takozvani "Omega blok", meteorološki sustav koji je zarobio masu vrućeg i suhog zraka iznad zapadne Europe, sprječavajući njezin odlazak. Ovaj obrazac, nazvan po sličnosti s grčkim slovom omega na vremenskim kartama, stvara dugotrajne i intenzivne toplinske kupole. Znanstvenici upozoravaju da su ovakvi ekstremni vremenski događaji sve češći i intenzivniji zbog klimatskih promjena, prenosi Time. Podaci pokazuju da se Europa zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka, što je čini posebno ranjivom na razorne posljedice toplinskih valova. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je u posljednje četiri godine od posljedica vrućina u Europi umrlo više od 200.000 ljudi, a većina tih smrti mogla se spriječiti.

*uz korištenje AI-ja