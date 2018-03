Crveni kapital budi nas iz sna: Dolaze nam Rusi te Kinezi...

Preteško bi bilo reći da Andrej Plenković upada u geopolitičku noćnu moru, ali situacija u kojoj mu Kinezi grade Pelješki most, a Rusi spašavaju Agrokor sigurno nije nešto što će mu olakšati vođenje Vlade.

Poslove mu neće olakšati ni diplomatski rat. U znak solidarnosti s Britancima, smo otjerali jednog ruskog diplomata iz Hrvatske, na što će Moskva, pretpostavlja se, odgovoriti razmjerno, tjeranjem jednog našeg iz Rusije. To ne bi bilo prvi put - Hrvatska i Rusija već su prošle godine protjerali dio diplomatskog osoblja, ali bilateralne razmirice tad nisu prerasle u veći skandal. Ovoga puta će intenzitet rata ovisiti o Bruxellesu i Londonu.

- S obzirom na reakciju Moskve na protjerivanja njezinih diplomata iz Velike Britanije, možemo očekivati da će Rusi na odluku premijera Plenkovića odgovoriti na isti način - kaže nam izvor dobro upućen u međudržavne odnose Rusije i Hrvatske pa nastavlja:

- Protjerivanje jednog diplomata od ukupno 22 neće ugroziti rad ruskog veleposlanstva u Zagrebu. Ali možemo očekivati i nastavak sankcija, odnosno razmjenu mjera između EU i Moskve, jer će Bruxelles nastaviti uvjeravati drugu polovinu svojih članica da postupe na isti način kako bi izolirao Rusiju. Stoga je moguće da se s terena politike to suprotstavljanje prebaci na ekonomiju, tim prije što su lideri nekih zemalja govorili kako ovu situaciju treba iskoristiti za onemogućavanje projekta Sjeverni tok 2. A neki govore i o neprihvatljivosti ruskog kapitala i ulaganja u EU, što bi nama moglo biti zanimljivo u kontekstu Agrokora...

Rusi će postati ključni vlasnik Agrokora. Agrokor nakon nagodbe treba naći novog financijera. On bi u sustav trebao uliti 1,6 milijardi eura, što bi trebalo omogućiti isplatu roll up kreditora i nastavak poslovanja. Povuče li se Sberbank, to bi naštetilo i njoj i Agrokoru, pa se može pretpostaviti da će Rusi nastaviti posao. Treba imati na umu da se Rusi nude i kao spasitelji Ine, a zainteresirani su i za razvoj situacije s LNG terminalom. Kinezi su, pak, dobili odobrenje za gradnju Pelješkog mosta, a to je u veleposlanstvu te zemlje primljeno s oduševljenjem.

Kinezi išli s cijenom od 2,08 mlrd. kuna i potukli konkurente

Kinezi su presretni nakon odobrenja prema kojemu konzorcij kineskih građevinskih divova predvođen China Road and Bridge Corporationom može graditi Pelješki most. Državna komisija odbila je žalbe konkurenata, austrijskog Strabaga i talijanskog Astaldija, koji su tvrdili da su Kinezi išli s nevjerojatno niskim cijenama pa bi se ugovor trebao potpisati u roku od dva tjedna. Kinezi su zaista išli s cijenom od 2,08 milijardi kuna bez PDV-a i time potukli europske konkurente za 500, odnosno 600 milijuna kuna!

- Ova je odluka ne samo od velike važnosti za Hrvatsku, nego je i prekretnica u procesu kinesko-hrvatske suradnje - piše u priopćenju kineskog veleposlanstva.

- Odabir hrvatske vlasti da projekt gradnje Pelješkog mosta preuzme kinesko poduzeće pokazuje povjerenje u sposobnosti i standarde kineskog poduzeća za gradnju mostova te šalje pozitivan signal dobrodošlice da još više kineskih poduzeća investira i pokrene posao u Hrvatskoj. Vjerujemo da će ovaj projekt pomoći u produbljivanju međusobnog političkog povjerenja dviju zemalja, ojačati usklađivanje razvojnih strategija, proširiti suradnju u gospodarstvu, trgovini i drugim područjima te potaknuti kinesko-hrvatske odnose da dođu na novu razinu.

Most bi trebao biti gotov za tri godine, što je također iznimno kratko vrijeme gradnje. Za tako nisku cijenu i rokove itekako ima razloga. Ovo je prvi projekt koji su građevinski divovi dobili u cijeloj EU, a još je financiran novcem Europskih fondova. Kinezi tako preko Hrvatske ulaze na tržište EU.

- Možda smiješno zvuči, ali to što su dobili gradnju Pelješkog mosta znači više za njih nego za nas. Njima je to ulaznica u EU i ogledni primjer. Na tom projektu neće se poskliznuti. Kinezi su došli tu da bi ostali. Oni žele raditi i infrastrukturne projekte drugim zemljama – kaže Siniša Malus, menadžer za komunikacije Kinesko-jugoistočne europske poslovne asocijacije (CSEBA). U hrvatskoj je kineska Camel grupa već uložila u Rimac automobile, ali imaju puno veće planove. Infrastruktura za njihovu robu je primarna. Tako žele od luke Zadar stvoriti točku za ulaz robe u Europu, proširiti je, a potpuno obnoviti i prugu Zadar - Knin. Žele proširiti i ZL Zadar.

Već su i ranije iskazivali interes za modernizaciju pruge Rijeka - Zagreb, ali Kinezi tek uče kako funkcionira europsko tržište. Da se radi preko natječaja, ali su svjesni i da je politika koja štiti domaća tržišta glavna prepreka njihovu jačem angažmanu. Kinezi su zato strateški odlučili preko jugoistočne Europe doći do tržišta EU. I neće žaliti novce. Državne građevinske tvrtke financirane novcem državne banke su u toj funkciji. To što su dobili posao gradnje Pelješkog mosta je tek početak. Njima je to potvrda da su dobrodošli u Hrvatsku. Sigurno će se javljati na još sličnih projekata. A mogu se očekivati i jače kineske investicije – kaže Malus.

Kinezi su u Srbiju i Crnu Goru dovezli svoje radnike, napravili velike kampove i onda gradili autoceste ili mostove. Malus kaže da će u Hrvatskoj biti drugačije i šefovi bi svakako trebali biti iz Kine, ali će itekako biti mjesta za domaće podizvođače. Opet napominje da su svjesni da će i europski građevinari sve pratiti te držati projekt pod povećalom, pa si zato Kinezi neće dopustiti pogreške.

Veleposlanstvo Kine: ‘Ovo je početak divne suradnje’

Projekt gradnje mosta je do danas najveći projekt suradnje Kine i Hrvatske. Veleposlanstvo će poticati kinesko poduzeće da surađuje s hrvatskim tvrtkama, u najvećoj mjeri koristi lokalne radnike te u ugovorenom roku visokokvalitetno dovrši gradnju mosta kako bi ovaj projekt postao primjer suradnje Kine i Hrvatske, piše u priopćenju kineske ambasade