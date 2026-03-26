CRVENI METEOALARM Podigli razinu upozorenja za Zagreb! Vjetar ruši stabla po gradu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Crveni meteoalarm na snazi je u i u petak za zagrebačku regiju zbog vjetra. Iz istog razloga u petak je oglašen i crveni meteoalarm za riječku regiju

DHMZ je povećao stupanj upozorenja za zagrebačku regiju. Zbog vjetra su sad, za četvrtak, oglasili crveno upozorenje, koje označava da je vrijeme izuzetno opasno! Vjetar je na više lokaciju po gradu srušio i stabla...

- Jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, osobito krajem dana. Najjači udari vjetra > 90 km/h. Poduzmite mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom - pišu iz DHMZ-a..

U Zagrebu su na snazi još upozorenje zbog oborina i snijega/poledice.

Crveni meteoalarm u četvrtak je na snazi za riječku regiju zbog vjetra te za gospićku zbog snijega/poledice. U riječkoj regiji su na snazi upozorenja zbog vjetra i grmljavinskog nevremena, u gospićkoj zbog vjetra i oborina. Crveni meteoalarm u četvrtak je na snazi i za područje Velebitskog kanala.

Za splitsku i dubrovačku regiju u četvrtak je na snazi narančasto upozorenje zbog vjetra i grmljavinskih nevremena. Za karlovačku regiju zbog vjetra, kiše i snijega/poledice. Kninska je 'u žutom' zbog vjetra, snijega/poledice te grmljavinskih nevremena.

Crveni meteoalarm na snazi je u i u petak za zagrebačku regiju zbog vjetra. Iz istog razloga u petak je oglašen i crveni meteoalarm za riječku regiju. Gospićka regija je pod crvenim upozorenjem u petak zbog snijega/poledice. Ostatak Hrvatske je pod žutim upozorenjem. Velebitski kanal također je pod crvenim upozorenjem zbog vjetra, za cijelo obalno područje na snazi su meteoalarmi.

- Promjenjivo, često i pretežno oblačno te i dalje vjetrovito. Mjestimice kiša, lokalno i obilnija, u unutrašnjosti i snijeg, osobito u Gorskoj Hrvatskoj uz novi deblji snježni pokrivač. U Dalmaciji su mogući pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren do jak, na udare ponegdje olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na većem dijelu Jadrana jaka i olujna bura i sjeverni vjetar, još u prvom dijelu dana na jugu umjereno do jako jugo i istočni vjetar. Temperatura zraka od 2 do 7, u Gorskoj Hrvatskoj između -1 i 2 °C. Na Jadranu najniža od 4 do 8, a najviša od 8 do 13 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 27. ožujka...

