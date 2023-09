Crveno upozorenje DHMZ-a: Na Sjevernom Jadranu olujna bura

Na Jadranu će sutra prevladavati sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku, no lokalno i uz mogućnost za poneki pljusak, ponajprije na jugu. U unutrašnjosti će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, no popodne i navečer postupno raskidanje naoblake, izvijestio je DHMZ.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u gorju s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i mjestimice jaka bura s olujnim udarima, osobito podno Velebita, a popodne će u južnoj Dalmaciji prolazno zapuhati vjetar s mora. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, a najviša dnevna uglavnom od 18 do 23 na kopnu te od 23 do 27 °C duž obale.

Ponovno je upaljen crveni alarm za Velebitski kanal, a u ostatku zemlje izmjenjuju se narančasto i žuto upozorenje. Samo za gospićku i zagrebačku regiju nema upozorenja.

U nastavku slijedi detaljnija, u nedjelju poslijepodne aktualna HRT-ova prognoza po područjima za sljedeće dane.

- U prvom dijelu ponedjeljka na istoku Hrvatske većinom oblačno, povremeno s kišom, a poslijepodne postupno razvedravanje. Puhat će umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar. Jutro razmjerno svježe, a najviša temperatura između 20 i 23 °C.

U središnjoj Hrvatskoj bit će malo hladnije, a temperatura će se kretati između 18 i 21 °C. Pritom će oblačnije biti u prvom dijelu dana, uz povremenu kišu, koja će poslijepodne uglavnom izostati, a prema večeri će se i djelomično razvedriti.

Najsvježije, uz temperaturu zraka uglavnom između 10 i 16 °C, bit će u pretežno oblačnom gorju, gdje će povremeno padati kiša. Sjeverni Jadran i dalje očekuje vjetrovito vrijeme uz jaku, na udare i olujnu buru, koja u noći i ujutro podno Velebita može na udare biti i orkanska, uz valovito i jače valovito more. Uz obilje sunca postojat će mala vjerojatnost za mjestimice malo kiše.

U Dalmaciji vrijeme će biti djelomice pa i pretežno sunčano. Mala vjerojatnost za malo kiše postoji ponajprije u unutrašnjosti. U prvom dijelu dana puhat će umjerena i jaka, na udare olujna bura, prema otvorenom popodne jugoistočni pa južni vjetar.

Vjetrovito će u prvom dijelu dana biti i na jugu Hrvatske, uz lokalno olujne udare bure. Vjetar će okrenuti na jak jugoistočni, prema večeri i jugozapadni, a u noći ponovno na buru. Bit će promjenjivo uz sunčana razdoblja, ali i mogućnost za pljuskove.