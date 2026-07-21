CRVENI ALARM ZA SPLIT Stiže jako grmljavinsko nevrijeme s tučom, kišom i olujnim vjetrom

U splitskoj regiji kasno poslijepodne i navečer očekuje se grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom, zbog čega će biti na snazi najviša, crvena razina upozorenja, javlja DHMZ.

Nakon prijepodnevnih nevremena s olujnim vjetrom, obilnom kišom te lokalno i tučom na sjevernom dijelu Jadrana te nešto slabije izraženih u dijelu Like i na sjeveru Dalmacije, u drugom dijelu dana očekuje se nastavak nestabilnog vremena, uz još jače izražene meteorološke uvjete za pojavu grmljavinskog nevremena.

Foto: DHMZ

Posebno se to odnosi na dio Dalmacije (regija Split) u kasnim popodnevnim i večernjim satima, gdje će stoga na snazi biti najviša razina upozorenja (crvena) za grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom.

Foto: DHMZ

Narančasto je upozorenje na snazi i za regije Rijeka i Knin, gdje tijekom poslijepodneva također može biti izraženih grmljavinskih pljuskova. Na povećanu vjerojatnost za njih navečer i u noći treba računati i na krajnjem jugu zemlje, odnosno u regiji Dubrovnik, gdje je također na snazi narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme sve do srijede ujutro.