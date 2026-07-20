OGLASILI UPOZORENJA! Stižu grmljavina i pljuskovi: Moguće su bujične poplave i tuča...

Utorak bi u Hrvatskoj trebao proći u znaku grmljavinskih nevremena i kiše! Oglašena su brojna upozorenja, u unutrašnjosti temperature nastavljaju padati...

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- Promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i u predjelima uz njega i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz pljuskove na udare moguće jak. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita lokalno i jaka, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslijepodne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 °C. Najviša dnevna većinom od 24 do 28, a na obali i otocima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 34 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za utorak, 21. srpnja.

Foto: DHMZ

Za splitsku i riječku regiju u utorak je na snazi narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, zbog grmljavinskih nevremena. Za obje regije na snazi je i žuto upozorenje zbog iznimno visokih temperatura.

- Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - pišu iz DHMZ-a...

Dubrovačka regija pod žutim je upozorenjima zbog vjetra, grmljavinskih nevremena i iznimno visokih temperatura.

Za gospićku i kninsku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena.

I cijela obalna Hrvatska je pod upozorenjima u utorak. Za cijelu Dalmaciju na snazi je u drugom dijelu dana narančasto upozorenje zbog vjetra. Zapadna obala Istre, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal pod žutim su upozorenjem zbog vjetra.

A evo kakvo nas vrijeme čeka u ostatku tjedna...

- U srijedu djelomice, na Jadranu poslijepodne i pretežno sunčano, a još u noći na jugu mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom. U četvrtak promjenjiva naoblaka, u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, a oborina je moguća ponajprije na sjevernom Jadranu. U petak ponovno sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, još u srijedu na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, osobito od četvrtka i jaka bura, u Dalmaciji često i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka na Jadranu u blagom padu, a na kopnu bez veće promjene - stoji u prognozi DHMZ-a...

Foto: DHMZ

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