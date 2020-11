Čuda Jadrana: Karlo i Marko izvukli 'koronaše' s 98 metara

Lov na zubaca krunaša smatra se samim vrhom ribolova, jer živi na velikim dubinama. Kapitalce su ulovili na mamac od žive lignje i kažu kako je osjećaj 'brutalan'

<p>Iako je noć bila hladna, dan je bio odličan i gotovo ljetni. Poslužilo nas je i ulovili smo dva zubaca krunaša. To je rijetkost i osjećaj je brutalan, pohvalio se ulovom za 24sata ribar Karlo Medić iz Brela. On je s prijateljem Markom Josipovićem u noći na srijedu isplovio na more između Visa i Korčule kako bi pecali.</p><p>- Najveći zubatac krunaš kojeg sam ulovio imao je devet kilograma, no ovi imaju 11,5 i 12. Muški je bio nešto lakši, ali on je specifičan po toj kruni na glavi - ispričao je Medić.</p><p>Lov na tu vrstu ribe smatra se samim vrhom tog sporta, jer živi na velikim dubinama. Na ove su naišli na oko 98 metara dubine. Uz njih su ulovili i pet šampjera (op. a. kovača)</p><p>- Mamac je bila živa lignja. Dobro smo pripremili svu opremu i bili smo spremni na ulov. Vani je bila za šest minuta što je odlično s obzirom na to da je riba bila duboko - kaže Karlo. Jednu će pripremiti već sutra. Glavu i rep će iskoristiti za juhu, dok će ostatak filetirati i 'baciti na gradele'. Drugu ribu će zamrznuti za kasnije. </p><p>- Volim pecati i Marko i ja idemo u ribolov posljednje tri godine. Ljeti je puno više posla pa ne stignemo, no sve nadoknadimo zimi. Do mjesta gdje pecamo moramo prijeći 40 milja, pa krećemo u sitne sate. Moramo obići Hvar i to na oduzme puno vremena - kaže Karlo. </p><p>Inače, kako piše portal <a href="https://www.facebook.com/podvodni.hr/posts/3451933524892430" target="_self">Podvodni.hr</a>, venecijanski naziv za tu ribu je "dentale de la corona" koji je također korišten i kod našeg stanovništva.</p><p>- Zato ste u prošlosti mogli čuti i nazive zubatac od korone ili koronaš - piše Podvodni.</p>