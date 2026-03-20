PROGNOZA ZA VIKEND

Kakvo je to proljeće? Subota oblačna. Mogući su kiša i mraz

Piše Filip Sulimanec,
U središnjoj Hrvatskoj svježije te oblačnije, osobito prema zapadu. Popodne vrlo rijetko može pasti malo kiše, pa i u obliku pokojeg pljuska

Za vikend se u Slavoniji i Baranji te Srijemu očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 3 °C, a najviša dnevna od 12 do 15 °C, piše HRT. U središnjoj Hrvatskoj svježije te oblačnije, osobito prema zapadu. Popodne vrlo rijetko može pasti malo kiše, pa i u obliku pokojeg pljuska. Sredinom dana mjestimice će zapuhati umjeren sjeveroistočnjak.

Sjeveroistočni vjetar puhat će i u Gorskoj Hrvatskoj, a na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, pod Velebitom ujutro gdjegod i jaka. Nakon djelomice sunčanog jutra slijedi porast naoblake, osobito prema sjeveru. Vjerojatnost oborine je vrlo mala. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 1 °C u unutrašnjosti te između 5 i 9 °C na moru. Najviša dnevna od 9 °C u gorju do 15 °C na otocima.

U Dalmaciji poslijepodne i do 16 °C. Jutro pretežno sunčano, zatim promjenjiva naoblaka. Umjerena bura će u drugom dijelu dana prolazno okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More stoga malo do umjereno valovito.

Podjednako ne odviše valovito more i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će popodne također zapuhati do umjeren jugozapadnjak. Prvi dio dana sunčan, a popodne mjestimice umjerena naoblaka. Najniža temperatura zraka između 7 i 9 °C, u unutrašnjosti niža, a najviša između 14 i 16 °C."

Idućih dana u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom popodne lokalno može pasti malo kiše, većinom u ponedjeljak. Povremeno će puhati umjeren sjeveroistočni vjetar, u istočnoj Hrvatskoj i sjeverozapadni. Dnevna temperatura u blagom porastu.

I na Jadranu djelomice sunčani drugi dio vikenda i ponedjeljak. Uz povremeno više oblaka gdjegod na jugu može pasti malo kiše. Utorak pretežno sunčan te danju topliji. Noću i tijekom jutra puhat će umjerena bura, koja će sredinom dana prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak, a u nedjelju na južni vjetar.", prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

