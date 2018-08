Čudom ozdravila: 'Bog nam je poljupcem rekao da je s nama'

Fotografija na kojoj je papa Franjo tijekom svoje američke turneje poljubio čelo malene djevojčice obišla je svijet, no nevjerojatna životna priča koja se odvijala u pozadini privukla je još veću pažnju javnosti.

Djevojčica koju je 2015. u svojem posjetu Philadelphiji papa poljubio je Gianna Masciantonio, jednogodišnjakinja kojoj je dijagnosticiran rijedak tumor na mozgu.

Kada je Gianna imala samo četiri tjedna, liječnici su njezinim roditeljima rekli da počnu planirati pogreb svojeg djeteta.

Danas, tri godine kasnije, njezin je tumor u potpunosti nestao.

Gianna je nakon rođenja djelovala kao zdravo novorođenče. No nakon mjesec dana, liječnici su shvatili da nešto nije u redu kad nije prošla regularno testiranje sluha. Daljnjim pretragama pronađen je ogroman tumor u moždanom deblu, zadnjem dijelu mozga. Liječnici su rekli da se tumor ne može operirati i rekli da je čudo što je Gianna uopće preživjela trudnoću.

'Pripremite se za najgore'

Prema njihovim predviđanjima, Gianni je ostalo još nekoliko tjedana života. Savjetovali su nesretnim roditeljima da djevojčicu smjeste u hospicij i pripreme sprovod.

No roditelji Kristen i Joey Masciantonio nisu odustali. Počeli su nazivati najbolje dječje bolnice i tražiti drugo mišljenje. Istovremeno, utjehu su potražili u vjeri i molitvi.

Kada su čuli vijest da papa Franjo dolazi u posjet, Kristen je znala da moraju otići na doček Pape. Roditelji su razmišljali koliko je pametno da djevojčicu dovode u tu gužvu. Na kraju su zatražili savjet liječnika.

Foto: The Love of Grace

- Gotovo da smo se nadali da će nam reći ne, očekivali smo da će se suprotstaviti samoj ideji da Giannu dovodimo u tu gužvu - prisjeća se Joey.

Umjesto toga, liječnik je rekao: 'Ma idite!' Nakon toga, sjeli su u auto i krenuli.

'Vijest koja je sve promijenila'

Prijatelj koji radi za FBI pomogao je da dođu do mjesta pored kojeg će prolaziti Papamobil. Kada je Papino vozilo stiglo do mjesta na kojem je stajala obitelj. Netko iz papinog osiguranja podignuo djevojčicu, a papa Franjo, ne znajući ništa o Gianninoj priči, pogledao je Gianninog oca ravno u oči. Papa je poljubio djevojčicu u čelo i blagoslovio je.

Dva mjeseca nakon susreta s papom, na sam Badnjak, dr. Ira Dankel, specijalist za onkologiju u bolnici u New Yorku nazvao je obitelj.

Liječnik je bio zbunjen cistom koja se počela formirati oko tumora na Gianninom mozgu. Naručio je biopsiju koja je pokazala da Gianna nema rak, nego juvenilni ksantogranulom, koji se uglavnom manifestira kao benigna izraslina na koži, ali je u Gianninom slučaju liječenje bilo teško jer je izraslina pritiskala centralni živčani sustav.

- Prvu godinu gledali smo kako Gianna umire, no sada kao da se u nju počeo vraćati život - izjavila je Kristen za katolički portal Aleteia.

Ne misle da je Giannu izliječio papin poljubac

Izraslina na njezinom mozgu nije bila maligna, a liječnici su propisali kemoterapiju nakon koje se tumor ubrzano počeo smanjivati.

Ali iako obitelj čvrsto vjeruje u snagu molitve, ne misle da je papa Franjo izliječio tumor njihove kćeri. Čak se i ljute na medije koji su pisali da obitelj vjeruje kako je njihovu kćer čudesno izliječio papin poljubac.

- Giannin život je čudo. Poljubac pape Franje bio je Božji način da nam pokaže da je s nama na ovom našem putovanju i da čuje naše molitve - izjavila je majka djevojčice.

Foto: The Love of Grace

Nakon niza operacija i kemoterapija i višemjesečnih boravaka u Dječjoj bolnici u Philadelphiji tijekom te tri godine, Gianna je počela sama jesti, puzati, podizati se na noge, čak je počela i govoriti. Izraslina je potpuno nestala, a Gianna će uskoro krenuti u vrtić.

- Vidjeti da vaše dijete trči uokolo i radi sve što danas radi nakon onoga što su nam rekli za nju na početku jednostavno je fantastično - izjavio je otac za CBS Philadelphia.

Baby Kissed By Pope Defies Odds By Beating Brain Tumor As Her Foundation Donates $50,000 To CHOP https://t.co/bTvbkKOodD — CBS Philly (@CBSPhilly) August 18, 2018

Ovoga tjedna, Gianna je ponovno posjetila Dječju bolnicu u Philadelphiji, ali ovoga puta ne kao pacijent. Umjesto toga, zahvalna obitelj bolnici je donijela donaciju u iznosu od 50.000 dolara koju je prikupila fondacija For the Love of Grace koju su roditelji osnovali za pomoć djeci oboljeloj od rijetkih bolesti.

‘Holy miracle’ as baby kissed by Pope Francis beats brain tumor https://t.co/mH0MYLP4IM via @MailOnline pic.twitter.com/6etOWCaUH0 — PROTECTOR 2018 (@wizzard43) August 20, 2018

- Ova bolnica nam je toliko prirasla srcu. Za ono što su ti liječnici učinili za Giannu ne možemo se odužiti nikakvim novcem, ovime samo želimo pomoći drugoj djeci, istaknuli su.

POGLEDAJTE VIDEO: