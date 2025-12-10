Obavijesti

VIDEO Dramatična snimka s Floride: Avion sletio na autocestu i pokosio auto

Zrakoplov je sletio na autocestu i udario u auto! Ozlijeđena vozačica prevezena u bolnicu, pilot i suputnik prošli neozlijeđeni...

Manji zrakoplov prisilno je sletio na autocestu Interstate-95 na Floridi u ponedjeljak navečer nakon što je pilot prijavio kvar na motoru. Tijekom hitnog slijetanja udario je u auto koji se kretao cestom, pri čemu je ozlijeđena vozačica (57), dok su pilot i njegov suputnik prošli bez ozljeda.

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) potvrdila je da je višemotorni zrakoplov s fiksnim krilima pokušao izvesti hitno slijetanje odmah nakon prijavljene tehničke poteškoće. Udarac je oštetio stražnji dio automobila, a vozačica je zbog lakših ozljeda prevezena u lokalnu bolnicu.

Očevici su opisali dramatične trenutke prije sudara. 

- Srećom se auto nije prevrnuo, nego se nekako zgužvao i završio na boku - rekao je svjedok Jim Coffey za Spectrum News 13. Dodao je kako je zrakoplov u posljednji trenutak preletio njegov automobil te samo nekoliko metara dalje udario u drugi.

Snimke nadzornih kamera prikazuju kako zrakoplov pogađa stražnji dio vozila te potom klizi naprijed po kolniku. Fotografije s mjesta nesreće pokazuju ozbiljno oštećen automobil te zrakoplov kojemu nedostaju nosni dio i prednji kotač, prenosi The New York Post.

Vlasti su potvrdile da će Savezna uprava za zrakoplovstvo preuzeti vodstvo u službenoj istrazi uzroka nesreće.

