Curica (6) s autizmom iz slučaja koji je zgrozio Hrvatsku: Bit će jedino dijete vikendima u centru

Djevojčica (6) s autizmom o kojoj nema tko brinuti i privremeno je smještena u Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj u Zagrebu, tijekom vikenda bit će jedino dijete u toj ustanovi.

- To nama nije prvi puta, imali smo već kriznih smještaja, ali takve su situacije iznimne. Organizirali smo se u smjene, djevojčica će tijekom vikenda biti s odgojiteljima, a tu će biti i stručni tim od psihologa, logopeda, svi koji trebaju. Ništa joj neće nedostajati - kazala nam je Jelena Grabovac, ravnateljica Centra Slave Raškaj.

Za djevojčicu je napravljen cijeli plan aktivnosti tijekom vikenda, navodi ravnateljica, ističući kako među ostalim mogu otići u grad, prošetati Tuškancem, kino. Zanimalo nas je kako je djevojčica.

- Djevojčica je dobro i to je najbitnije. Ona tijekom tjedna boravi u grupi, sklopila je prva prijateljstva, djeca se igraju s njom. Iako nije verbalna ona pokazuje interes za igru i ne vidi se na njoj nikakva trauma - kazala je ravnateljica.

Centar 'Slave Raškaj' iako privremen, za djevojčicu će do daljnjega biti na raspolaganju dok se ne nađe najbolje moguće rješenje. A što se radi na trajnom adekvatnom rješenju za djevojčicu? Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad odgovorili su kako je djevojčica je smještena u ustanovu gdje joj je u ovom trenutku osigurana sva potrebna njega i skrb.

- Nadležni stručni tim intenzivno prati cjelokupne obiteljske okolnosti, radi osiguravanja uvjeta za povratak u vlastitu obitelj, a s obzirom na to da socijalna usluga smještaja u kriznim situacijama traje najdulje do šest mjeseci, odnosno do godinu dana za dijete o kojem roditelji privremeno nisu u mogućnosti skrbiti zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća - navode.

Istovremeno će se obitelji pružiti potrebna pomoć i podrška sukladno važećim propisima iz sustava socijalne skrbi, a ako se po sveobuhvatnoj obiteljskoj procjeni utvrdi daljnja nemogućnost brige obitelji o djevojčici, poduzet će se sve odgovarajuće radnje za osiguranje smještaja u udomiteljskoj obitelji, s ciljem rasta i razvoja u poticajnom i pozitivnom obiteljskom okruženju, poručili su.

Podsjetimo, psihologinja Centra za socijalnu skrb Zagreb Valerija Kanđera objavila je u ponedjeljak kako nemaju kud s djevojčicom o kojoj nema tko brinuti navodeći da ih je odbila 31 ustanova i timova za udomiteljstvo. Djevojčica za koju se zbog privremenog nedostatka odgovarajuće roditeljske skrbi tražio smještaj zatim je privremeno zbrinuta u Centru Slave Raškaj. Majka djevojčice je na dugotrajnom liječenju, otac na nepoznatoj adresi, a nitko od šire obitelji ne može preuzeti skrb.