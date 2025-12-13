Curica bušila glavu pacijentu, sud oslobodio liječnike: 'Nema dovoljno dokaza protiv njih'

Sud u Grazu nedavno je oslobodio optužbi jednu neurokirurgicu i njezine kolege. Oni su bili pod optužbama da su dijete pustili u operacijsku salu te da je djevojčica pacijentu bušila lubanju.

Kako su mediji u Austriji ranije pisali, muškarac (33) je u siječnju prošle godine zadobio teške ozljede mozga nakon nesreće u šumi. Hitno su ga prevezli u Regionalnu bolnicu u Grazu gdje su ga operirali. Operacije je bila uspješna, no ubrzo nakon nje izbio je skandal jer se saznalo da je neurokirurgica, koja je u to vrijeme još bila na specijalizaciji, dovela svoju kćer (12) u operacijsku salu. Tužiteljstvo je o tome dobilo anonimnu prijavu.

Tvrdili su da je neurokirurgica djevojčici dala medicinsku bušilicu kako bi napravila otvor u pacijentovoj lubanji za postavljanje sonde. Tužiteljica je tvrdila i kako je majka ponosno izjavila da je njezina kći upravo "izbušila svoju prvu rupu". Tužiteljica je priznala da operacija nije imala negativne posljedice za pacijenta, ali je naglasila da "to ne može umanjiti rizik". Također, je tvrdila da je "taj čin pokazao nevjerojatan nedostatak poštovanja prema pacijentu". Neurokirurgica i stariji liječnik koji je vodio operaciju su trudili da nisu krivi. Liječnica je izjavila da je u to vrijeme bila zauzeta u pozadini i nije vidjela da li je njezina kći zapravo bušila. Njezin kolega ju je navodno pitao može li dvanaestogodišnjakinja pomoći, a ona je odgovorila: "Zašto ne?" Član kirurškog tima tvrdio je da je vidio četiri ruke na bušilici što bi značilo da djevojčica nije sama upravljala instrumentom.

Jedan asistent u sali je rekao na sudu da se ne može sjetiti gotovo ničega te je rekao kako ne zna da li je djevojčica bila u sali ili nije. Odvjetnici optuženih liječnika su tvrdili kako su izjave svjedoka vrlo nejasne te kako se njihove klijente ne može osuditi na temelju glasina. Sutkinja se s njim složila i oslobodila je optužene zbog nedostatka dokaza. Liječnici su u međuvremenu udaljeni s radnog mjesta, a opružena liječnica je to osporila te je ishodila otkaz, piše OE24.