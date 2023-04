'Curici od pet godina pucao sam u glavu. Vrištala je. Ubijali smo ih sve redom: djecu, žene, stare'

Ruska antikorupcijska organizacija Gulagu.net, koja se bori za ljudska prava u najvećoj svjetskoj državi, objavila je svjedočenja dvojice bivših zapovjednika zloglasne plaćeničke skupine Wagner, poznate i kao privatna Putinova vojska.

U rat u Ukrajini stigli su direktno iz zatvora, gdje ih je vrbovala Wagner skupina. Pripadnici ove skupine mjesecima su obilazili ruske zatvore i osuđenicima nudili slobodu nakon šest mjeseci ratovanja u Ukrajini.

Tu ponudu su prihvatili Azamat Uldarov te Aleksej Savičev. Njih dvojica trenutačno se nalaze u Rusiji.

Osnivaču Gulagu.neta, Vladimiru Osečkinu, su u intervju govorili o detaljima svojih akcija.

Priznali su strijeljanja 20 ukrajinske djece i tinejdžera, priznali su kako su raznijeli jamu u kojoj je bilo 50 ranjenih zatvorenika, priznali su akcije 'čišćenja' zgrada...

'Dobili smo takvu naredbu'

Zapovijed je bila jasna - ubijte ih sve. I oni su je se držali.

- Upucao sam petogodišnju djevojčicu u glavu. Vrištala je, ona je malo dijete, shvaćate... Upucao sam petogodišnjakinju, možda je imala i šest godina, u glavu - kazao je Uldarov. Kaže i da se to dogodilo tijekom akcija u Bahmutu i Soledaru.

- Čistio sam podrume u kojima je bilo 300-400 civila. Od toga 40-ak djece. Bila je to zgrada od devet katova. Nisam imao izbora. Dobio sam zapovijed da 'se riješim svih'. Ubijao sam djecu. Zbog zapovjedi. Rečeno nam je da ubijemo sve. I mi smo otišli i ubili smo ih sve. Žene, muškarce, djecu, umirovljenike, malu djecu, petogodišnjake - veli Uldarov.

Dvojac, koje ukrajinska Pravda s razlogom zove teroristima, kazao je da je zapovijed o 'čišćenju' Bahmuta došla s vrha grupe, dakle od Jevgenija Prigožina. Naredio im je da nikoga ne poštede. Kaže da je situacija bila još gora u Soledaru...

Kažu da se to dogodilo u ožujku 2023. godine.

Pijanstva i smaknuća

- Mirni građani su izašli vani. I mi smo primili naredbu. Upucajte sve starije od 15 godina. Upucajte ih sve odjednom. Ukupno je upucano 24 ljudi. Od toga deset 15-godišnjaka i 17-godišnjaka - kaže Savičev.

Kad su ga upitali koliko je nenaoružanih civila ubio u veljači 2023. godine. Savičev šokantno odgovara:

- 15-godišnje Ukrajince je teško zvati civilima.

Ispričali su kako su se jedne noći Wagnerovci napili i zarobili 15 'Kadirovaca', ratnika iz Čečenije, jer su se ovi odbili boriti.

Uldarov je kazao i kako Wagnerovci ne uzimaju zarobljenike.

- Ukrajinske zarobljene vojnike većinom ubijamo noževima. Prerežemo im grlo i snimimo to. Ubijalo smo i čekićem. To je Prigožinova metoda. On je užasna osoba - kazao je za kraj Uldarov, koji je, ističe ukrajinska Pravda, za vrijeme cijelog intervjua bio pijan.

No iako je ubijao djecu, i ne voli Prigožina, Uldarovu nedostaje rat.

- Želim se vratiti. Želim se nastaviti boriti - kaže ruski ubojica.

