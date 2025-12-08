Gotov sastanak Zelenskog i europskih saveznika: 'Ukrajina se ne može odreći teritorija...'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak kako je postignut mali napredak na sastanku s europskim saveznicima, odnosno zemljama koje zovu E3 - Ujedinjenim Kraljevstvom, Francuskom i Njemačkom. Dodao je kako će u utorak biti spreman europski plan kao protuteža američkom mirovnom planu. No, SAD predvodi mirovne pregovore, blisko se savjetujući s Rusijom o nekim važnim točkama.

Zelenski je medijima rekao da su pregovarači i dalje podijeljeni oko teritorijalnih ustupaka u američkom planu, posebno u istočnoj Ukrajini.

- Ukrajina ne može odustati od teritorija ni u kakvom mirovnom sporazumu te da surađuje sa SAD-om kako bi pronašla način za rješavanje tog problema - rekao je Zelenski.

Naime, uoči sastanka medijima se kratko obratio francuski predsjednik Emanuel Macron. I on okvire pregovora želi vratiti na europsku stranu i kaže kako su razgovori sa Zelenskim "usmjereni na pronalaženje 'konvergencije' (usklađivanja) među američkim, europskim i ukrajinskim saveznicima o mogućem mirovnom sporazumu."

- Mislim da je glavni problem konvergencija između naših zajedničkih stavova, Europljana i Ukrajinaca te SAD-a kako bi se ovi mirovni pregovori dovršili - rekao je.

Naveo je da bi stranke tada mogle prijeći u "novu fazu" s ciljem osiguranja "najboljih mogućih uvjeta za Ukrajinu, za Europljane i za kolektivnu sigurnost".

S druge strane glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov izjavio je da se kontakti između Rusije i SAD-a oko Ukrajine nastavljaju, javila je državna novinska agencija TASS. Naveli su njegovu izjavu kako Moskvi još nisu priopćeni nikakvi rezultati američkih pregovora s Kijevom.