Obavijesti

News

Komentari 4
KAKO DO MIRA

Gotov sastanak Zelenskog i europskih saveznika: 'Ukrajina se ne može odreći teritorija...'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Gotov sastanak Zelenskog i europskih saveznika: 'Ukrajina se ne može odreći teritorija...'
Foto: Toby Melville/PRESS ASSOCIATION

Mislim da je glavni problem konvergencija između naših zajedničkih stavova, Europljana i Ukrajinaca te SAD-a kako bi se ovi mirovni pregovori dovršili, rekao je francuski predsjednik uoči sastanka

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak kako je postignut mali napredak na sastanku s europskim saveznicima, odnosno zemljama koje zovu E3 - Ujedinjenim Kraljevstvom, Francuskom i Njemačkom. Dodao je kako će u utorak biti spreman europski plan kao protuteža američkom mirovnom planu. No, SAD predvodi mirovne pregovore, blisko se savjetujući s Rusijom o nekim važnim točkama.

Zelenski je medijima rekao da su pregovarači i dalje podijeljeni oko teritorijalnih ustupaka u američkom planu, posebno u istočnoj Ukrajini.

MUČE GA IZBORI... Orban: 'Tamni oblaci nadvijaju se nad kontinentom. EU se priprema za rat s Rusijom...'
Orban: 'Tamni oblaci nadvijaju se nad kontinentom. EU se priprema za rat s Rusijom...'

- Ukrajina ne može odustati od teritorija ni u kakvom mirovnom sporazumu te da surađuje sa SAD-om kako bi pronašla način za rješavanje tog problema - rekao je Zelenski.

Naime, uoči sastanka medijima se kratko obratio francuski predsjednik Emanuel Macron. I on okvire pregovora želi vratiti na europsku stranu i kaže kako su razgovori sa Zelenskim "usmjereni na pronalaženje 'konvergencije' (usklađivanja) među američkim, europskim i ukrajinskim saveznicima o mogućem mirovnom sporazumu."

- Mislim da je glavni problem konvergencija između naših zajedničkih stavova, Europljana i Ukrajinaca te SAD-a kako bi se ovi mirovni pregovori dovršili - rekao je.

Naveo je da bi stranke tada mogle prijeći u "novu fazu" s ciljem osiguranja "najboljih mogućih uvjeta za Ukrajinu, za Europljane i za kolektivnu sigurnost".

KOMENTIRAO POVLAČENJE POTPORE VIDEO Trumpov sin napao Zelenskog i Ukrajinu: 'Nećemo više biti idioti, kunem vam se!‘
VIDEO Trumpov sin napao Zelenskog i Ukrajinu: 'Nećemo više biti idioti, kunem vam se!‘

S druge strane glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov izjavio je da se kontakti između Rusije i SAD-a oko Ukrajine nastavljaju, javila je državna novinska agencija TASS. Naveli su njegovu izjavu kako Moskvi još nisu priopćeni nikakvi rezultati američkih pregovora s Kijevom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Gotov sastanak, rukovali se čelnici, Starmer i Zelenski ostali sami iza zatvorenih vrata
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Gotov sastanak, rukovali se čelnici, Starmer i Zelenski ostali sami iza zatvorenih vrata

Ukrajinski predsjednik Zelenski sastaje se u ponedjeljak s ključnim čelnicima Europe radi kriznih razgovora nakon što je američki predsjednik Donald Trump pojačao kritike na račun svog ukrajinskog kolege.
Zelenski tvrdi: Pregovarači se i dalje spore oko istoka Ukrajine, postoje različite vizije...
BEZ JEDINSTVENOG STAVA

Zelenski tvrdi: Pregovarači se i dalje spore oko istoka Ukrajine, postoje različite vizije...

"Postoje vizije SAD-a, Rusije i Ukrajine, i nemamo jedinstven stav o Donbasu", rekao je Zelenski za Bloomberg News u ponedjeljak ujutro
VIDEO Trumpov sin napao Zelenskog i Ukrajinu: 'Nećemo više biti idioti, kunem vam se!‘
KOMENTIRAO POVLAČENJE POTPORE

VIDEO Trumpov sin napao Zelenskog i Ukrajinu: 'Nećemo više biti idioti, kunem vam se!‘

Donald Trump Jr. napao Ukrajinu zbog korupcije, prijeti povlačenjem SAD-a! Senzacija na Forumu u Dohi, optužbe na račun Zelenskog i luksuznih auta u Monaku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025