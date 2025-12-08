Obavijesti

NOVI MIROVNI PLAN

Zelenski: 'Nedostaje nam 800 mil. dolara za američko oružje'

Kijev za 2025. traži 15 milijardi dolara kroz program PURL, a u Washington šalje plan s 20 točaka bez odustajanja od teritorija. Europski čelnici poručuju da mir mora biti 'pravedan i trajan'.

Ukrajini nedostaje oko 800 milijuna dolara za kupnju američkog oružja do kraja ove godine uz pomoć europskih saveznika, rekao je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Dodao je da će Ukrajini za sljedeću godinu trebati oko 15 milijardi dolara za program PURL, koji uključuje kupnju američkog oružja europskim novcem.

Nakon razgovora u Londonu s čelnicima Francuske, Njemačke i Velike Britanije, Zelenskij je rekao da će Ukrajina u utorak predstaviti SAD-u revidirani mirovni plan za okončanje rata.

Novinarima je izjavio da revidirani plan sadrži 20 točaka, ali da još uvijek nema dogovora u vezi odustajanja od teritorija, na čemu Moskva inzistira.

"Sjedinjene Države su, u načelu, fokusirane na pronalaženje kompromisa. Postoje složena pitanja vezana uz teritorij, ali kompromis tu još nije pronađen", rekao je.

Ponovio je svoj često izrečeni stav da Ukrajina ne može odustati od bilo kojeg dijela svoje zemlje.

"Stojimo uz Ukrajinu i, ako će biti prekida vatre, on mora biti pravedan i trajan", rekao je britanski premijer Keir Starmer nakon što je čelnike dočekao u svojoj rezidenciji u Downing Streetu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz također su izrazili odlučnost da nastave s čvrstim planom, u vrijeme koje je Merz opisao kao "odlučujuće za sve".

Zelenskij je ukazao na delikatno balansiranje koje europske sile moraju postići dok pokušavaju ispregovarati bolje uvjete za predloženi američki plan.

"Postoje neke stvari koje ne možemo riješiti bez Amerikanaca i bez Europe, zato moramo donijeti neke važne odluke", zaključio je.

