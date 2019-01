'Da li je montaža s Tolušićem vezana uz elitnu prostituciju?'

Kako spriječiti širenje lažnih vijesti, bila je tema HRT-ove emisije Otvoreno u srijedu. U emisiji su gostovali, ministrica kulture Nina Obuljen, bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović, saborski zastupnik Živog zida Branimir Bunjac te glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić. Nina Obuljen na pitanje je li točna informacija da je ministar Tolušić dobio policijsku zaštitu, kaže "da nema ta saznanja, ali i da ih ima, da to ne bi mogla komentirati".

Zlatko Hasanbegović ističe da su se jednim udarcem ubile dvije muhe. Tolušić je "dobio poseban status" u HDZ-ovskim previranjima koja nas očekuju. Također, stvorena je društvena psihoza putem koje se treba provesti briselska direktiva koja ima za cilj, a to je uvođenje cenzure.

- Doista je smiješno da nas Vlada koja svakodnevno proizvodi lažne vijesti nas vodi u borbu protiv lažnih vijesti,

- Prvo bi premijer trebao prvo "zalijepiti flaster na usta" svojim ministrima jer svaki dan proizvode lažne vijesti. Imate obećanja oko INA-e, F-16 ili najavu ministra Butkovića da će se ukinuti mostarina na Krku do Nove godine, a to se ništa nije dogodilo. Ovo je unutarstranački obračun u HDZ-u. To je kontinuitet nastavka jednih te istih metoda, dodao je Bunjac.

Zastupnik Živoga zida dodaje da je jedan od Tolušićevih vozača uhapšen u "aferi SMS", koja je vezana uz takozvanu elitnu prostituciju. Kaže da je ovo samo nastavak i da treba raščistiti.

- Je li se gospodin Tolušić našao slučajno u aferi Varga - Curić? To treba raščistiti.