Gluhi i slijepi na ustašluk: DP ga pravda, HDZ-u treba njegova ruka, a on se ruga: 'Koji Ante?'

Kaznena prijava protiv saborskog zastupnika Josipa Dabre zbog prijetnji Miloradu Pupovcu nije podnesena, doznaju 24sata. Naime, kako je prije objavljeno, sve je preuzelo Državno odvjetništvo, koje sad provodi izvide. U sljedećim danima ispitat će postoji li osnova za podizanje optužnice u ovom slučaju. I dalje se ne stišava bura izazvana objavom snimke nastale tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, selu u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na kojoj Josip Dabro pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", poznatu i pod nazivom "1928.". Stihove te pjesme dodao je riječi "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", referenciju na Ante Pavelić, te je potom rekao: "Samo za Milorada", aludirajući na saborskog zastupnika Milorada Pupovca.

U utorak se pojavila i nova snimka, na kojoj Dabro svira harmoniku uz pjesmu koja veliča Pavelića. Video, objavljen na njegovu Facebook profilu, datira s kraja travnja prošle godine i dodatno je rasplamsao političke reakcije.

- Nije mi neugodno. Koji je stih vama sporan? Ja to ne razumijem. Gdje je spomenut Ante Pavelić, je li u jednoj rečenici on spomenut? Postoji niz grobnica, vladala je i Habsburška Monarhija u Hrvatskoj. Imate li vi čitač misli ili građani imaju čitač misli pa da moraju gledati što sam ja rekao? - rekao je Dabro za RTL.

U sličnom tonu pričao je i njegov stranački kolega Stipo Mlinarić Ćipe.

- Ne vidimo u čemu je problem i nisam čuo riječi "Ante Pavelić". Nije mi jasno - čudi se Stipo.

'Nisam ja prijavio Dabru'

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić nakon sastanka vladajuće većine izjavio je da su svi koalicijski partneri osudili Dabrino pjevanje kao neprimjereno i štetno. Očekuje, kaže, da se zastupnik ispriča zbog otpjevanih stihova. Bačić je istaknuo da je vladajuća većina stabilna te da će novi ministar Alen Ružić u petak dobiti potporu svih 76 ruku.

- Taj njegov glazbeni izričaj bio je apsolutno neprimjeren i štetan i nitko to ne može podržati - rekao je Bačić te dodao da će o eventualnim sankcijama odlučiti Domovinski pokret.

Istaknuo je i da u odnosu prema totalitarizmima ne smije biti dvostrukih kriterija te podsjetio na ranije izjave pojedinih političara s ljevice o zločinima nakon Drugog svjetskog rata. U međuvremenu je predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje, Mario Radić, potvrdio spremnost svoje stranke za ulazak u vladajuću koaliciju, ali uz uvjet preuzimanja Ministarstva kulture i medija. Reagirao je nakon što je predsjednik Hrvatske socijalno-liberalne stranke, Dario Hrebak, zaprijetio izlaskom iz većine zbog sporne snimke. Radić tvrdi da Ministarstvo kulture ne vodi politiku u skladu s konzervativnom orijentacijom Vlade te da bez tog resora s HDZ-om nemaju o čemu razgovarati. Dabro je dan prije pokladnog jahanja sudjelovao na zabavi na kojoj je osvojio glavnu nagradu na tomboli - ubijenog vepra. Kako su ekskluzivno objavila 24sata, u trenutku spornog pjevanja s Dabrom su bili i policajci Policijske uprave brodsko-posavske. Iz policije su potvrdili da su upoznati sa snimkom te da se jedan policijski službenik sam javio nadređenima te izrazio žaljenje što se zatekao u takvim okolnostima, naglasivši da Dabru prije nije poznavao.

Oglasili su se i tamburaši

O događaju su se oglasili i članovi sastava Divandžije, za portal danas.hr. Rekli su kako ne žele komentirati zbivanja i događaje koje oni nisu potaknuli, ali su istaknuli da trenutačno među stalnim članovima tog sastava nema nijednog policijskog službenika te su nas uputili da se za sve informacije o policajcima obratimo policiji.

- Napominjemo da u MPS Divandžije vrlo često sviraju i pjevaju također ljubitelji i promicatelji slavonske baštine koji sukladno svojim mogućnostima odlaze na naše nastupe - rekli su.

Ustaško orgijanje

Dodali su da njihov sastav nastoji očuvati slavonske tradicijske pjesme i napjeve.

- Ne izvodimo komercijalnu vrstu glazbe i ograđujemo se od svih ostalih napjeva i pjesama koje mi kao Muška pjevačka skupina Divandžije nismo inicirali ili izveli - zaključili su. Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, Stipo Mlinarić, tvrdi da koalicija nije ugrožena te da se javnost predugo bavi time tko gdje pjeva. U pokladno vrijeme, kaže, pjevaju se i bećarci u kojima se šali, a pritom se zanemaruju, kako tvrdi, drugi sporni primjeri iz javnog prostora. Smatra da za Dabru ne bi trebalo biti strožih kriterija nego za zastupnika Nenada Stazića zbog ranijih izjava o Bleiburgu.

- Temelj hrvatske države je Domovinski rat, nikakva NDH i nikakva mala ni komunistička Jugoslavija, pjevat ćemo o herojima Domovinskog rata, no, nažalost, nema takvih pjesama ni filmova o herojima Domovinskog rata, ali ima o komunističkim zločincima kojima se pjeva 25. svibnja u Kumrovcu, i to nikome ne smeta, pa ni medijima - rekao je i dodao da u pjemi nije čuo da se spominje Ante Pavelić (poglavnik NDH, op. a.).

Predsjednik Hrvatske narodne stranke Krunoslav Lukačić poručio je da postupci govore o osobi te da je Dabro sad prije svega briga njegove stranke. O opstanku koalicije, kaže, treba raspravljati na sastancima partnera, nakon kojih će svi biti pametniji. Vjeruje da će novi ministar rada biti potvrđen u petak te dodaje da bi HNS u sličnom slučaju bio “potpuno jasan”.