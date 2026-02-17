Dabro nakon skandala: 'Nemam potrebu ispričati se! Ja ne razumijem koji je stih sporan'

Saborski zastupnik Josip Dabro je u razgovoru za RTL rekao kako se nema namjeru ispričati nakon skandala s pjesmom koja veliča ustaški režim. Tvrdi da je riječ o pokladnom događaju te da su se 'u skladu s pokladama koristile pjesme, kostimi i izreke kao i diljem Hrvatske'.

- Prije svega, to je bilo zbog poklada. A ako idete u tom kontekstu da me pitate je li mi neugodno - nije mi neugodno. Vidite li vi u hrvatska javnost da je nešto sporno kad se na karnevalu pali predsjednik države, premijer i ostali saborski zastupnici? - kazao je Dabro.

Na pitanje je li mu neugodno, odgovorio je da nije, dodavši kako sporni stih ne pjeva izvan poklada. Ipak, pojavila se i druga snimka na kojoj svira harmoniku dok se u pozadini čuje isti stih. Dabro je poručio da u svojoj kući s prijateljima pjeva što želi te da mu to, kako kaže, nitko neće zabranjivati.

- A koji je stih vama sporan? Ja to ne razumijem. Gdje je spomenut Ante Pavelić, je li u jednoj rečenici on spomenut? Postoji niz grobnica, vladala je i Habsburška Monarhija u Hrvatskoj. Imate li vi čitač misli ili građani imaju čitač misli pa da moraju gledati što sam ja rekao? - rekao je Dabro za RTL.

Naglasio je i da 'ne vidi ništa sporno', ocijenivši cijelu situaciju 'prepumpanom pričom'. Odbacio je mogućnost sankcija, ističući da je Domovinski pokret stabilan partner u Vladi i da koalicija s HDZ-om nije upitna.

Komentirao je i prozivke na račun glazbenika koji su sudjelovali na događaju, poručivši da, ako netko bude snosio odgovornost, on je spreman preuzeti je na sebe.

- Rekao sam da inače sviram harmoniku i evo, ovim putem ću najaviti, s obzirom na to da nisam stigao na Doru i nisam se stigao plasirati na Eurosong. Nisam se stigao plasirati na Eurosong. Snimit ću jedan album domoljubnih pjesama za sve moje fanove koji su mi se javili u zadnjih par dana - najavio je Dabro.

Dabro se ranije oglasio i fotografijama s groba Stjepan Radić na zagrebačkom Mirogoj, nakon burnih reakcija koje su uslijedile zbog snimke na kojoj pjeva pjesmu uz dodatak stihova koji veličaju ustaški režim.

Uz fotografije je na Facebooku napisao:

- Nikada neću zanijekati Stjepana Radića i druge hrvatske velikane, kao ni žrtvu koju su podnijeli za hrvatski narod i dostojanstvo naše Domovine.

Vječna im slava i hvala!

Objava dolazi dva dana nakon što je u javnost izašla snimka nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Na snimci se vidi kako Dabro pjeva pjesmu 'Kad je Stjepan Radić umirao', koju su 90-ih izvodili i Zlatni dukati, a potom dodaje stihove: 'U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata.' Riječ je o stihu koji se povezuje s veličanjem ustaškog režima i Ante Pavelić. Nakon toga poručuje: 'Samo za Milorada', očito aludirajući na Milorad Pupovac.

Snimka je izazvala niz reakcija u javnosti i dijelu Vlade, a iz HDZ-a su poručili kako bi isprika bila primjeren potez.