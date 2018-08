'Da sam bila s njim na brodu i ja bih skočila da pobjegnem...'

Britanka Kay Longstaff koja je pala s kruzera i u moru provela deset sati stigla je u Veneciju i s dečkom i obitelji izašla na večeru.

Podsjetimo, Longstaff, za koju se spekulira da nije pala sa sedme palube luksuznog kruzera nego da je sama skočila, nakon deset sati u moru pronašli su i spasili pripadnici posade ophodnog broda Obalne straže. Longstaff je nakon toga primljena u pulsku bolnicu gdje je na promatranju provela 24 sata.

Britanska stjuardesa (46) za medije je izjavila da je pala u more, no ubrzo je u javnost isplivala informacija da je Longstaff vjerojatno sama skočila u more. Longstaff se navodno cijeli tjedan prepirala sa svojim dečkom Craigom Raymentom, a tog dana par je cijelu noć pio i svađao se.

Putnici broda tvrde kako je zbog visoke ograde nemoguće jednostavno pasti s palube, a jedini način na koji je Kay mogla završiti u moru jest da je skočila.

- Probudio nas je alarm i kapetan se obratio svima: 'Moram vas upozoriti da je netko skočio s broda i da ga trenutno tražimo' - objasnio je putnik Eddie Palladino.

Slučaj je za Daily Mail iskomentirala Raymentova bivša supruga, Kelly Raymont koja je rekla da bi se na 'njezinom mjestu i ona bacila s broda'.

- Da sam s njim na brodu i ja bih pobjegla pobjegla kako god - izjavila je za britanski Mirror.

First picture of cruise ship 'jumper' Kay Longstaff at Venice hotel: Kay Longstaff was photographed as she enjoyed an emotional reunion with her boyfriend Craig Rayment at a Venice hotel following her 10-hour ordeal in the Adriatic Sea. https://t.co/pXTcAlmBvi pic.twitter.com/XgarqbZwgK