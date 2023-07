Da, žene su obrazovanije, ali plaće su im čak 21 posto niže

U Hrvatskoj su žene obrazovanije od muškaraca. Njih 51% u dobi od 25 do 34 godine ima diplomu, dok je njihovih vršnjaka s VSS-om tek jedna trećina. Više djevojčica upisuje i gimnazije, koje podrazumijevaju odlazak na fakultet i stjecanje diplome. Djevojčice već i kroz osnovnu, a potom i u srednjoj, imaju bolje ocjene. To je trend i u cijeloj Europi. Pa ipak, nakon izlaska na tržište rada, s fakultetom ili bez njega, postoci se naglo mijenjaju na štetu žena. Muškarci, pokazuje istraživanje Instituta za društvena istraživanja, biraju bolje plaćena zanimanja za koja je potrebno manje obrazovanja. U jednom od najplaćenijih područja posljednjih godina, IT industriji, prevladavaju muškarci. No, tumače u IDI-ju za Jutarnji list, čak i u zanimanjima u državnoj upravi, gdje su isti koeficijenti, više napreduju i bolje plaće imaju muškarci. Podaci servisa MojaPlaća kažu kako su u drugom kvartalu ove godine muškarci u prosjeku zarađivali čak 21 posto više od žena.