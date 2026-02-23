Dabro: UDBO, sve bum vas tužil

Saborski zastupnik DP-a Josip Dabro oglasio se na društvenim mrežama oko jednog članaka u kojem su objavljeni, po njegovu mišljenju, netočni podaci o njegovu ocu.

- Lažete Udbo! Moj pokojni otac Pavo Dabro nikada nije bio vojno lice. Po struci je bio inženjer poljoprivrede. Nakon fakulteta, 1980. godine odlazi iz svog rodnog Grad Otok na radno mjesto u Odžak gdje je bio direktor poljoprivrednih kombinata sve do početka rata u Odžaku. Oružje je zadužio dok većina u Bosni nije vjerovala da će biti rata - napisao je Dabro pa nastavio:

- Dobro ga je poznavao i svjedočio tome vremenu njegov veliki prijatelj, vojnik Odžaka, pokojni otac sadašnjeg načelnika općine Odžak Osmanović Anes. Ima hvala Bogu danas još i živih branitelja BiH kojima je “nabavio” oružje i dogovorno pustio da u to vrijeme nestanu sa posla kako bi branili svoju rodnu Foču. Naš veliki kućni prijatelj Suljo Tahirović i njegov brat Tahirović Sead ( nisam ni tebe zaboravio). Tako da ne serite više. ( oprostite na izrazu)!

Na kraju je sve zaključio s riječima 'Sve vas bum tužil'.