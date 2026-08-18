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POZNATA KNJIŽEVNICA

Dačić izrazio sućut u povodom smrti Vedrane Rudan

Piše HINA,
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Dačić izrazio sućut u povodom smrti Vedrane Rudan
Foto: Goran Kovačić/pixsell
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Sa žaljenjem sam primio vijest da nas je napustila Vedrana Rudan. Svojim knjigama i kolumnama umjela je otvoriti teme o kojima su ljudi dugo govorili i nakon zadnje pročitane stranice

U povodu smrti hrvatske književnice i kolumnistice Vedrane Rudan, izraze sućuti u utorak su članovima njezine obitelji, prijateljima i štovateljima njezina književnog opusa uputili srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednik srbijanske vlade Ivica Dačić.

"Bila je u stanju nasmijati nas i onda kad nam nije bilo do smijeha i izgovoriti ono što bi ostali radije prešutjeli", napisao je Vučić na platformi X.

Dodao je da je Vedrana Rudan "imala hrabrosti kazati ono što misli, bez kalkuliranja i bez straha od toga kome će se pritom zamjeriti"

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Potpredsjednik srbijanske vlade i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić je, kako stoji u priopćenju MUP-a, napisao da je Rudan bila spisateljica koju nitko nije čitao s ravnodušnošću.

"Sa žaljenjem sam primio vijest da nas je napustila Vedrana Rudan. Svojim knjigama i kolumnama umjela je otvoriti teme o kojima su ljudi dugo govorili i nakon zadnje pročitane stranice. Takvi ljudi ostave trag koji vrijeme ne briše. Ostaju njihove riječi, njihove knjige i sjećanje svih koji su u njima prepoznali dio svojega života. Iskreno suosjećam s obitelji, prijateljima i svima koji su cijenili njezino djelo", prenio je MUP Dačićevu objavu.

Hrvatska književnica, novinarka, kolumnistkinja i aktivistica Vedrana Rudan preminula je nakon teške borbe s karcinomom u dobi od 77 godina, objavili su u utorak hrvatski mediji. 

"Vedrana je otišla na područje bez signala", objavljeno je na službenoj Facebook stranici književnice.  

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