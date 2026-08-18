Ministrica o preminuloj Rudan: 'Njezin rad obilježili su brutalna iskrenost i rušenje tabua'

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek uputila je u utorak izraze sućuti u povodu odlaska hrvatske književnice Vedrane Rudan, istaknuvši da njezinim odlaskom hrvatska književna scena gubi glas koji je redefinirao granice angažirane književnosti i javnog diskursa. „Vedrana Rudan društvenu stvarnost i svoju vlastitu ulogu u njoj nije promatrala kroz ružičaste naočale i njezin književni rad ne može se promatrati odvojeno od njezina beskompromisnog društvenog i feminističkog aktivizma“, navodi ministrica.

Ističe kako je književnost bila sredstvo kojim je Rudan ukazivala na neuralgične točke tranzicijske stvarnosti i otvarala prostor za teme obiteljskog nasilja, patrijarhalne opresije i marginalizacije.

„Od samih početaka opus Vedrane Rudan obilježen je estetikom šoka i brutalne iskrenosti, hibridnim žanrovima, eksplicitnim i necenzuriranim jezikom ogoljenim od eufemizama i političke korektnosti, kojim je rušila tabue i malograđanske mitove“, navodi Obuljen Koržinek.

Dodaje kako je tema smrti i umiranja, svojeg ili tuđeg, čest motiv u književnosti, a da Rudan u svojim posljednjim tekstovima odbacuje patetiku i demitologizira bolest i umiranje.

„Velika popularnost Vedrane Rudan među publikom i brojni prijevodi rezultat su estetske i društvene relevantnosti njezinih djela i autorske dosljednosti i autentičnosti same spisateljice“, istaknula je ministrica.

„Vedrana Rudan dokazala je da riječ može i mora biti korektiv društva“, napisala je Obuljen Koržinek u izrazu sućuti.

Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u utorak u 77. godini.