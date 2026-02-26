Dačić se u bolnici bori za život: 'Sljedeća 72 sata bit će ključna'. Oglasila se i njegova stranka

Socijalistička partija Srbija uputila je sinoć podršku njenom predsjedniku i potpredsjedniku Vlade Srbije Ivici Dačiću koji je hospitaliziran u srijedu na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća te se bori za život.

- Uprkos ozbiljno narušenom zdravstvenom stanju, vjerujemo u snagu Ivice Dačića, koji je pobjedonosno odgovorio na sve životne izazove i iskušenja do sada i molimo se za još jednu njegovu pobjedu. Beskrajnu zahvalnost upućujemo ljekarima i medicinskom osoblju Kliničkog centra Srbije i Klinike za pulmologiju koji ulažu ogromne napore u ovoj teškoj borbi - stoji u priopćenju SPS-a.

Dodaju da veliku zahvalnost upućuju i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, premijeru Đuri Macutu, ministru Zlatiboru Lončaru kao i svim članovima Socijalističke partije Srbije i prijateljima koji su zajedno sa SPS-om u mislima i željama za brz oporavak ministra Dačića.

U bolnicu ga 'otjerao' Vučić

Kako piše prorežimski portal Informer, na kojeg se pozivaju i brojni drugi njihovi mediji, Dačić se nalazi u životnoj opasnosti te je priključen na aparate zbog obostrane upale pluća. S obzirom na to da ima dijabetes, pod posebnom je prismotrom.

U bolnicu ga je, piše Telegraf, 'otjerao' srpski predsjednik Aleksandar Vučić, jer je teško disao.

Foto: Milos Tesic

- Kada je Vučić vidio Dačića i razmijenio s njim par riječi, odmah mu je rekao da ne smije ostati na komemoraciji već da hitno mora u bolnicu. Ivica se najprije nećkao, ali ga je onda ipak poslušao - prenosi Telegraf.

Naredna 72 sata su ključna

Pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević rekao je sinoć da je situacija jako teška, da Dačić ima tešku upalu pluća i da će naredna 72 sata biti ključna.

- Trenutačno je na respiratoru, prima sve što mu je potrebno, dobiva antibiotsku terapiju, kupujemo vrijeme koje je potrebno da ti lijekovi djeluju i borimo se za njegov život. Primljen je oko 16:30 na Kliniku za pulmologiju. Sljedećih nekoliko dana dat će nam više odgovora, nadamo se najboljem - rekao je pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević.