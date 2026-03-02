Dačića skinuli s respiratora

Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Ivica Dačić danas je skinut s respiratora, piše Telegraf. Ministar zdravstva Zlatibor Lončar izjavio je danas da je zdravstveno stanje ministra unutarnjih poslova i predsjednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali da se nastavljaju mjere intenzivnog liječenja i terapije.

- Njegovo trenutačno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je važno jest da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mjere intenzivnog liječenja i primjene intenzivne terapije. To je ono što u ovom trenutku mogu reći, a ljudi koji ga liječe podrobnije će objasniti tijekom dana - rekao je Lončar novinarima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac.

Dačić je u srijedu navečer hospitaliziran je na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća.