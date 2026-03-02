Obavijesti

News

Komentari 3
UPALA PLUĆA

Dačića skinuli s respiratora

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Dačića skinuli s respiratora
Foto: A.K.

Dačić je u srijedu navečer hospitaliziran je na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća

Admiral

Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Ivica Dačić danas je skinut s respiratora, piše Telegraf. Ministar zdravstva Zlatibor Lončar izjavio je danas da je zdravstveno stanje ministra unutarnjih poslova i predsjednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali da se nastavljaju mjere intenzivnog liječenja i terapije.

 - Njegovo trenutačno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je važno jest da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mjere intenzivnog liječenja i primjene intenzivne terapije. To je ono što u ovom trenutku mogu reći, a ljudi koji ga liječe podrobnije će objasniti tijekom dana - rekao je Lončar novinarima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac.

Dačić je u srijedu navečer hospitaliziran je na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Iranska revolucionarna garda: Amerikanci više nisu sigurni nigdje u svijetu, čak ni u SAD-u
IZ MINUTE U MINUTU

Iranska revolucionarna garda: Amerikanci više nisu sigurni nigdje u svijetu, čak ni u SAD-u

Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!
DOZNAJEMO

Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!

Slijetanje na Krk bilo je svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran te nakon zatvaranja zračnog prostora
BLISKI ISTOK GORI Udar na Iran, skočile cijene nafte: Evo koliko sad košta benzin u Hrvatskoj!
'CRNI SCENARIJI'

BLISKI ISTOK GORI Udar na Iran, skočile cijene nafte: Evo koliko sad košta benzin u Hrvatskoj!

Rat prijeti zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, barel već skočio više od 8 posto, analitičari upozoravaju na najgori scenarij

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026