Đakićev sin nasrnuo na mladića zbog svađe u prometu, imao je 1,6 promila alkohola...

Marko Đakić (41), sin moćnog HDZ-ovog saborskog zastupnika i šefa HVIDRA-e Josipa Đakića Jope, pijan je prošlog petka izazvao kaos u prometu i sukobio se s maloljetnikom iz drugog vozila. O tome je prvi izvijestio portal Telegram, te su dodali kako su jedva dobili dugo traženi odgovor o incidentu.

Kako je virovitičko-podravska policija odgovorila za 24sata, ne navodeći identitete sukobljenih, 6. lipnja oko 18.20 sati intervenirali su zbog narušavanja javnog reda i mira u Pitomači. Dodali su kako su se, zbog nesuglasica u prometu, na raskrižju sukobili 41-godišnji vozač kombija i maloljetnik iz osobnog auta kojeg je vozila 20-godišnjakinja.

Inače, Đakić radi kao vozač kombija Hitne pomoći, no ovog je puta bio u privatnom kombiju.

- Do nesuglasica je došlo nakon što je vozačica osobnog automobila, dolaskom do raskrižja, zaustavila vozilo iza teretnog automobila koje je već bilo zaustavljeno, a iza njenog vozila upravljajući teretnim automobilom zaustavio se 41-godišnjak. Tijekom stajanja u koloni vozila došlo je do verbalnih nesuglasica između vozača teretnog automobila i suvozača iz osobnog automobila što je rezultiralo narušavanjem javnog reda i mira - naveli su iz policije.

Dodali su kako su obojicu alkotestirali. Kod Đakića su utvrdili kako ima 1,63 promila alkohola u organizmu, a mladić je imao koncentraciju od 0,01 promila.

- Sudionici događaja su zatražili liječničku pomoć u Zavodu za hitnu medicinu u Pitomači, kvalifikacije ozljeda bit će naknadno dostavljene - pišu iz policije i dodaju kako su ih obojicu prijavili zbog kršenja javnog reda i mira zbog čega im prijete kazne od 300 do 2000 eura ili kazna zatvora do 30 dana. Đakića su kaznili i jer je vozio pijan.

- Ovaj odgovor ne može se tumačiti kao potvrda niti demantiranje policijskog postupanja prema određenoj osobi - dodali su na kraju iz policije.